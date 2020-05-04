Ankara Haymana'da çoban köpeklerini sıpaya saldırttığı iddia edilen Berat Kaya'nın serbest bırakılmasına ilişkin açıklama

04.05.2020 15:17

Son dakika haberi... Haymana Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'nın Haymana ilçesinde, çoban köpeklerine saldırttığı sıpanın telef olmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Berat Kaya'nın, sıpanın sahibinin şikayetçi olmaması nedeniyle serbest bırakıldığını bildirdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, olayla ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların asılsız olduğu ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.