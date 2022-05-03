Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'deki briket evlerin anahtar teslim törenine video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan, "2016'dan bu yana oluşturduğu güvenli bölgeye 500 bin Suriyeli dönüş yaptı." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Briket evlerin burada oturacak Suriyeli kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Kimse vatanını sebepsiz yere terk etmez. Böyle bir mecburiyetle karşı karşıya kalanlara sınır ve gönül kapımızı açmak bizim insanlık borcumuzdur. Medeniyetimiz de tarihimiz de bize böyle davranmamızı öğütlüyor. Sadece Suriye'de değil, dünyanın pek çok yerinde yardım ve destek programları yürütüyoruz.

Daha önce dünyanın milli gelirine göre en çok yardım yapan ülkesiyken şimdi tüm alanlarda dünyanın en çok yardım yapan ülkesi konumundayız. Bu yardımların karşılığını rabbimizin çok daha fazlasıyla bize ihsan ettiğine inanıyorum. Sadece kapılarımızı açmakla kalmadık, onların yeniden evlerine dönebilmeleri için de her türlü gayreti gösterdik, gösteriyoruz. Suriye'deki trajedi karşısında Türkiye'nin sınır ötesi harekatlarını başlattığı 2016'dan bu yana güvenli bölgelere yaklaşık 500 bin Suriyeli dönüş yapmıştır. Gönüllü geri dönüş projeleri ile destekliyoruz. Briket evler bu adımlardan biriydi. Şimdi de 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni projenin hazırlığı içindeyiz. Azez-Cerablus-El Bab-Tel Abyad ve Resulayn ile 13 bölgedeki proje geniş kapsamlı. Konuttan hastaneye kadar, tarımdan sanayiye kadar tüm ekonomik altyapı projenin içinde yer alacak. Suriye'nin diğer kısımları da güvenli hale geldiğinde gönüllü geri dönüşler için gereken zemini hazırlamanın gayreti içinde olacağız.