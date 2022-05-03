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Türk Youtuber Nurgül Türk'e Afrika seyahati sırasında taciz girişimi! "Kaç kız kaç" | VİDEO HABER

Türk Youtuber Nurgül Türk'e Afrika seyahati sırasında taciz girişimi! "Kaç kız kaç" | VİDEO HABER
03.05.2022 11:27

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Yaptığı seyahatleri Youtube kanalı üzerinden yayınlayan Youtuber Nurgül Türk, Afrika seyahati sırasında tacize uğradı. Etrafını saran Afrikalı kabile üyelerinin hareketlerinden çekinen Youtuber, arkadaşlarıyla olay yerinden uzaklaştı.

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YouTube'da seyahat kanalı olan Youtuber Nurgül Türk, pandemiden önce Uzakdoğu'dan başlayarak dünya turuna çıkmıştı.

Şu sıralar Afrika'da olan youtuber, kanalında gezilerinde başına gelen ilginç ve eğlenceli anları paylaşırken Afrika'da yaşadığı olay sosyal medyanın gündemine oturdu.

Son olarak Afrika'da Kilimanjaro Dağı'nın eteklerinde bir kabileyle karşılaşan genç kadın başına gelen taciz olayı ile sosyal medyada gündeme geldi.

Nurgül Türk'ün cinsel organını işaret eden Afrikalı, genç kadın ve arkadaşlarına çeşitli sorular sorarak samimiyet kurmaya çalıştı.

Yanına arkadaşları da gelen Afrikalının hareketlerinden rahatsız olan genç Youtuber ve kadın arkadaşları çareyi oradan uzaklaşmakta buldu.

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