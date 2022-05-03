Haberler Haber Videoları Antalya Kaş'ta feci kaza! Otomobil ile Motosiklet kafa kafaya çarpıştı! Motosiklet sürücüsü öldüğü feci kaza anı anbean kamerada

Antalya Kaş'ta feci kaza! Otomobil ile Motosiklet kafa kafaya çarpıştı! Motosiklet sürücüsü öldüğü feci kaza anı anbean kamerada

Antalya Kaş'ta feci kaza! Otomobil ile Motosiklet kafa kafaya çarpıştı! Motosiklet sürücüsü öldüğü feci kaza anı anbean kamerada
03.05.2022 15:12 - Son Güncelleme: 03.05.2022 15:13

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Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Bayram Kaya (27) yaşamını yitirdi. İlkokulda ücretli öğretmen olarak görev yapan Kaya'nın motosiklet kullanırken kask takmadığı belirlendi.

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Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Bayram Kaya (27) yaşamını yitirdi. İlkokulda ücretli öğretmen olarak görev yapan Kaya'nın motosiklet kullanırken kask takmadığı belirlendi.

Ova mahallesinde dün Fethiye istikametinden Kaş yönüne ilerleyen F.C.'nin kullandığı 31 SS 868 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Bayram Kaya yönetimindeki 07 SBE 26 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, Kınık Yurdusev İlkokulu'nda ücretli öğretmen olarak görev yapan Kaya, yaşamını yitirdi. Jandarmanın olay yerindeki incelemesinde motosiklet sürücüsü Kaya'nın kask takmadığı belirlendi. Kaya'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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