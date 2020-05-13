Coronavirüs salgını karavana olan ilgiyi artırdı! Küçük karavanlara talep yağıyor

13.05.2020 15:37

Coronavirüs, karavana ilgiyi artırdı. 4 kişilik, içinde duşu ve güneş paneli bulunan karavan modellerinin günde ortalama 6 adet satıldığını belirten Başoğlu Karavan Yönetim Kurulu Başkanı Engin Başoğlu, "Coronavirüs çıktığından beri talep fazlalaştı. 4 kişilik karavanlar tüm ev konforunu sağlıyor. 35 bin liradan başlayan fiyatlar var" dedi.