Coronavirüs Çin'i bitirdi! Dev şirketler yatırımlarını çekti, zarar 1.5 trilyon doları aştı... 31.01.2020 10:10

Wuhan'da başlayan salgın, Çin'i sardı. Ölü sayısı arttı. General Motors, McDonalds, Starbucks ve IKEA ise kepenk kapattı. Dünyanın en büyük ekonomisi 10 günde çakıldı. Zarar 1.5 trilyon doları aştı. Sosyal medya ilginç mesajlarla sallandı.

Yarasadan yayıldığı iddia edilen coronavirüs, Çin'i bitirdi! Dev şirketler yatırımlarını çekti. Vatandaş mesajı verdi: Bu kriz acaba kime yarasa!



Wuhan'da başlayan salgın, Çin'i sardı. Ölü sayısı arttı. General Motors, McDonalds, Starbucks ve IKEA ise kepenk kapattı. Dünyanın en büyük ekonomisi 10 günde çakıldı. Zarar 1.5 trilyon doları aştı. Sosyal medya ilginç mesajlarla sallandı.







Twitter;



Mesele yarasa değilmiş anladın mı!



Bu acaba biyolojik saldırı mı?



Salgın, ABD filmlerinde yıllar önce anlatılmış. Ne iş!



Simpsonlarda bile virüs sahnesi var.



Bu işte VİRÜST akıl var!



Çin ekonomisi ancak böyle batırılır!

'ÇARE'SİZSİNİZ

Çin Wuhan'da ortaya çıkan ve Avustralya hariç 4 kıtada 30 ülkeye yayılan coronavirüs, 172 kişinin canını aldı. Aşısı ve ilacı olmadığı için insanlar çaresiz kaldı. Herkes kendince önlem almaya başladı. Çin'de ekonomik zarar 1.5 trilyon dolara çıktı.







Dünya, Çin'in Wuhan şehrindeki bir pazardan yayılan coronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle büyük panik yaşamaya başladı. Şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 172'ye ulaştı. Virüsten etkilenen kişi sayısı da 7 bin 711'e yükseldi. Çin'de marketlerde raflar bomboş kaldı. Maske takamayanlar pet şişelerle, gaz maskeleriyle ve başka başka ilginç yöntemlerle virüsten korunmaya çalıştı.







Çinli sağlık yetkililerinin "Virüsün sınırlarımız dışında az sayıda görülmesi, Çin'in salgını kontrol altında tutabildiğinin göstergesi" açıklaması biraz da olsa endişeleri azalttı. Ancak tehditin devam ettiği vurgulandı.



1370 KİŞİ AĞIR

Dünyaya dalga dalga yayılan coronavirüsten etkilenen kişi sayısı, dün itibariyle 12 bin 167'ye çıktı. Bunlardan 1370'inin durumunun ağır olduğu açıklandı. Coronavirüs teşhisi konulan kişilerle temas ettikleri gerekçesiyle 81 bin 947 kişi de müşahede altına alındı.



LASSA SALGINI

Dünya genelinde Corona salgını korkuya yol açarken, dehşet bir haber de Batı Afrika'dan geldi. Nijerya'da kanamalı "lassa ateşi" salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 41'e yükseldi. Nijerya'da acil durum ilan edildi. Virüs daha önce Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülmüştü. DSÖ'nün verilerine göre virüsün yılda 5 bin ölüme yol açtığı düşünülüyor.



DSÖ 'ACİL DURUM' DEDİ

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınıyla ilgili, "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etti.



DEVLER ÇEKİLİYOR

İsveç mobilya devi IKEA, 30 DURUM' DEDİ mağazasının tamamını kapatma kararı aldı. Starbucks da 4 bin 300 şubesini bir süreliğine kapattı. Salgının yayılmasını önlemek için McDonald's, KFC ve Pizza Hut da pek çok restoranını kapatacağını duyurdu. Nestle ek biyogüvenlik önlemleri aldı. İmalat sanayi de salgından etkilenirken Toyota üretimi durdurdu. Honda bölgedeki çalışanlarını tahliye ediyor. Air France, British Airways, Lufthansa, Amerikan Havayolları, KLM ve United Havayolları Çin'e uçuşlarını durdurdu. THY maskeli uçuyor.







MASKE SATIŞI PATLADI

Dünyanın en büyük medikal eldiven üreticisi Top Glove Corp'un Yönetim Kurulu Başkanı Lim Wee Chai, satışlarda yüzde 25 artış olduğunu açıkladı. Eldiven ve sabun satışları da rekor kırdı. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da eczaneler maske taleplerini karşılamada zorlandı. Kısa sürede 10 binin üzerinde maske satıldı. Türkiye'ye gelen ve dışarıya çıkan yolcular, kutu kutu maske aldı.



Sadece Wuhan'ın değil, tüm eyaletin ciddi bir tıbbi malzeme sıkıntısı olduğu açıklandı.







Hastalığın çaresi olmaması nedeniyle insanlar kendi önlemlerini almaya başladı. Kafalarına plastik pet şişe geçirenler, vücudunu plastik poşetlerle kaplayanlar ve takside koltukları kartonla ayıranlar ilginç görüntüler oluşturdu.



MAÇLAR ASKIYA ALINDI

Çin futbol federasyonu, Süper Ligi de dahil olmak üzere ülke çapındaki bütün futbol maçlarının askıya alındığını açıkladı.







KOCA YUSUF WUHAN'A UÇTU

Türkiye dahil çok sayıda ülke, Wuhan'daki vatandaşlarını tahliye etmeye başladı.



Wuhan'da vatandaşları bulunan ülkeler, harekete geçti. Türkiye de bu kentte bulunan vatandaşlarımız için uçak gönderdi. Milli Savunma Bakanlığı'na ait ambulansa dönüştürülmüş Koca Yusuf adlı A400M kargo uçağı, dün Ankara'dan havalandı.



34 Türk, 7 Azerbaycan, 7 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşını getirmek için müthiş bir operasyon başlattı. Türkiye'ye getirilecek 49 kişi ve onları almaya giden personel de 14 gün boyunca karantinada kalacak.



İngiltere, Singapur, Yeni Zelanda ve Endonezya da ülkede mahsur kalan vatandaşlarını kurtarmak için hazırlıklara başladı.



TÜRKİYE ÖNLEM ALDI

Ankara, olası salgın için önlem almaya başladı. Hastanelerde özel odalar hazırlandı. Turizm eylem planı hazırlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Çin'den gelecek turist 550 bin civarında. Bunun bir kısmını kaybetmek bizim hedefimizi engellemez. Ama eylem planımız var" dedi.







CORONA CRUİSE

İtalya'da Civitavecchia şehrine demirleyen Costa Crociere isimli cruise gemisinde bulunan Çinli çift, aniden hastalandı. Çiftin yüksek ateş gibi coronavirüs semptomları göstermesi nedeniyle gemi karantinaya alındı.

7 bin kişinin bulunduğu gemide 30 Türk yolcunun da olduğu öğrenildi. Yolcuların kontrollerinde coronavirüse rastlanmadı.



SOSYETE PANİKTE







Sosyetik işkadını Arzu Sabancı ile oğlu Hakan Sabancı da uçakta önlem alan isimler arasındaydı.







Rafet El Roman, kızı Şevval ile uçak yolculuğu yaptı. Ünlü şarkıcı, Coronavirüs'e karşı maskeli önlem aldı.







Popçu Mustafa Sandal'ın eski aşkı Melis Sütşurup da oğluyla tatile giderken maske taktı.



FİLM DEĞİL GERÇEK



Twitter;



2018'de ABD'de çekilen Venom (Virüs) filminde virüsün ilk taşıyıcısı Çinli, yarasa ve yılan yiyor. Tesadüfün böylesi...



Corona çıktı, mertlik bozuldu arkadaş.



Zenginler dünya nüfusunun fazla olduğunu söylüyordu. Virüsün nedenini artık biliyoruz.



SOn 50 yılda bir virüsten ölen zengin olmamış. İlginç.



ABD ile Çin ticaret savaşında son nokta Coronavirüs. Geçmiş olsun beyler...



Corona arama motorlarında 500 milyon kez aranmış. Bilgisayarlara da virüs bulaşmıştır arkadaş



Önce virüs, sonra da aşısı bulunur. Bu hep böyledir. Ancak operasyon önce başarıyla tamamlanmalı.



Çin'de maddi kayıp ise 1.5 trilyon dolar. Bir yıl bu olayın sürmesi halinde Çin'in kaybı 50 trilyon dolar. Bilmem anlatabildim mi!



Çin işi Japon işi derken, dünyanın yeni bir gündemi oldu... Corona Çin'i öldürüyor galiba.