Çin'in Wuhan bölgesinde ortaya çıkan ve dünyada büyük yankı uyandıran koronavirüs ile ilgili olarak flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

1370 KİŞİDEN DAHA ÜMİT KESİLDİ

Binlerce insanı etkileyen ve son rakamlara göre 171 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs ile ilgili olarak Çin'de virüsün etkilediği 1370 kişiden daha ümit kesildiği iddia edildi.

WUHAN KENTİ HAYALET KASABAYA DÖNDÜ

Corona virüsünün ilk ortaya çıktığı Wuhan kenti büyük ölçüde hayalet kasabaya dönüştü. Çekilen fotoğraflarda sokakların neredeyse bomboş olduğu görülüyor.

HALKA MORAL AŞILANMAYA ÇALIŞILIYOR

Bin kişilik Whuan'daki hastanenin de inşasının birkaç günde bitmesi hedefleniyor. Çin resmi kaynakları iyileşen 124 kişinin hikayelerine ekranlarda yer vererek halkına moral aşılamaya çalışıyor. Ancak büyük şehirlerde sokağa çıkanların sayısı azaldı, bazı bölgelerde gıda eksikliği baş göstermeye başladı.

Türk Hava Yolları'nın 5 Şubat'tan itibaren seferlerini minumum seviyeye indireceği Çin'den Türkiye 2020 yılında 2.5 milyon kişinin, turist olarak ülkemize gelmesi planlanıyordu. Mevcut turist gelişi devam ederken, haftalar itibariyle rezervasyon iptalleri ile bu rakamı 5 de bir seviyesine düşmesi bekleniyor.

ÜLKELERDEN PEŞ PEŞE 'ÇİN' KARARI

Virüs dünyada yayılırken ülkelerden de kritik hamleler gelmeye başladı.

AVUSTURALYA TAHLİYE KARARI ALDI

Avusturalya 600 vatandaşını Çin'den tahliye etme kararı aldı. Çin'den Avusturalyalıları alacak olan uçaklar, bu kişileri Cristmist adalarında bir müddet karantinada tutup Avusturalya'ya sokacak

TÜRKİYE'DEN SONRA FRANSA, İNGİLTERE VE ALMANYA DA...

Türkiye'den sonra Fransa, İngiltere, Almanya da kendi vatandaşlarını Çin'den tahliye edecekler.

RUSYA SINIRI KAPATIYOR

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, başkent Moskova'da gerçekleştirilen kabine toplantısında, yeni tip koronavirüs sebebiyle alınacak önlemleri değerlendirdi.

ETİYOPYA SAĞLIK KONTROLLERİNE BAŞLADI

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki Bole Uluslararası Havalimanı'nda, Çin'de ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) nedeniyle önlemler alındı. Havalimanı çalışanları ve bazı vatandaşlar virüsten korunmak için maske takarken, yolcular sağlık kontrolünden geçirildi.

"ULUSLARARASI KAMU SAĞLIĞI ACİL DURUMU" İLAN EDİLDİ

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs (2019-nCoV) salgınıyla ilgili, "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etti.

Buna göre Rusya, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'le sınırını kapatma ve Çin vatandaşlarına vize sınırlaması getirme kararı aldı.