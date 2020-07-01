Çirkin saldırıların merkezi olan sosyal medyanın kontrolsüzlüğüne ilişkin nasıl bir yol izlenecek?

01.07.2020 16:54

Bakan Albayrak ve eşi Esra Albayrak, sosyal medyada çirkin saldırıların hedefi oldu. Henüz yeni doğmuş bir bebeği bile ahlaksız planlarına alet eden bazı sosyal medya kullanıcıları, Albayrak ailesi hakkında alçakca ifadeler kullandı. Peki bugüne kadar birçok kez benzer şekilde linç ve hakaret kampanyalarının merkezi olan sosyal medya ile ilgili ne yapılabilir? Benzer olayların tekrarının yaşanmaması için nasıl bir yol izlenebilir? Saldırının perde arkası ve sosyal medya düzenlemelerinin geleceği A Haber ekranlarında AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in katılımıyla ele alındı.