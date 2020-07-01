Çirkin saldırıların merkezi olan sosyal medyanın kontrolsüzlüğüne ilişkin nasıl bir yol izlenecek?

Bakan Albayrak ve eşi Esra Albayrak, sosyal medyada çirkin saldırıların hedefi oldu. Henüz yeni doğmuş bir bebeği bile ahlaksız planlarına alet eden bazı sosyal medya kullanıcıları, Albayrak ailesi hakkında alçakca ifadeler kullandı. Peki bugüne kadar birçok kez benzer şekilde linç ve hakaret kampanyalarının merkezi olan sosyal medya ile ilgili ne yapılabilir? Benzer olayların tekrarının yaşanmaması için nasıl bir yol izlenebilir? Saldırının perde arkası ve sosyal medya düzenlemelerinin geleceği A Haber ekranlarında AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in katılımıyla ele alındı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'ın çocuk sevincine sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplam 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya mecralarının kontrol edilmesiyle ilgili bir hukuki düzenlenmesi üzerinde çalıştıklarını söyledi. Erdoğan, "Bu konuda kapsamlı bir hukuki düzlenme üzerinde çalışıyoruz. İnternet ve sosyal medya mecralarının ülkemizde bir an önce hukuki ve mali muhataplık tesis etmeleri için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız" dedi.
"CEZAİ YAPTIRIM GEREKİYOR"
A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Albayrak ailesine yapılan saldırılara ilişkin "Organize bir saldırı var, cezai yaptırım gerekiyor" dedi.
Başkan Erdoğan'ın da işaret ettiği sosyal medya düzenlemesine ilişkin detayları paylaşan Zengin, "Çalıştığımız bölümler var. Üstünden geçeceğiz. Hazır olduğunda zaten Meclis'in güncemine gelecektir" dedi.