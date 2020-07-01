Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik çirkin paylaşımlarda bulunanlara tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, söz konusu sosyal medya hesaplarının yurt dışından ve FETÖ'cü olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Soylu, "Söz; Çocuklara böyle kirli bir dünya bırakmayacağız..." ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu'nun paylaşımı şu şekilde:

Aile, anne, eş, çocuk duygusundan yoksun şeytanlaşmışlar sabaha kadar savcı ve polislerimiz marifetiyle gözaltına alındı... Sosyal medya hesaplarının bir bölümünün yurt dışından ve fetöcü olması yine tespitimiz. Söz; Çocuklara böyle kirli bir dünya bırakmayacağız...

NE OLMUŞTU?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 4. kez baba olacağı açıklanmış, konu üzerinden bazı sosyal medya kullanıcıları Albayrak'ı ve ailesini hedef alan çirkin paylaşımlarda bulunmuştu. Skandal paylaşımlar tüm Türkiye tarafından büyük tepki ile karşılanmış, söz konusu hesaplar hakkında soruşturma başlatılmıştı. Çirkin paylaşımları tespit edilen E.B., Siber Suçlarla Mücadele Daire ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Sorgusu süren E.B.'nin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.