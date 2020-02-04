Çin’de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 425’e çıktı! Hong Kong'da ilk can kaybı

Çin'de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 425'e, virüsten etkilenenlerin sayısı 20 bin 438'e yükseldi.

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde etkili olan 2019-nCoV salgınında ölü sayısı 425'e, 2 bin 788'inin durumu ciddi olmak üzere virüsten etkilenen kişi sayısı 20 bin 438'e çıktı.