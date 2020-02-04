Çin’de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 425’e çıktı! Hong Kong'da ilk can kaybı
Çin'de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 425'e, virüsten etkilenenlerin sayısı 20 bin 438'e yükseldi. Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.
04.02.2020 09:14
- Son Güncelleme: 04.02.2020 09:22
Çin'de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 425'e, virüsten etkilenenlerin sayısı 20 bin 438'e yükseldi.
Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde etkili olan 2019-nCoV salgınında ölü sayısı 425'e, 2 bin 788'inin durumu ciddi olmak üzere virüsten etkilenen kişi sayısı 20 bin 438'e çıktı.
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