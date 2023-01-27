Cihan Paçacı neden istifa etti?

Mustafa Cihan Paçacı, İYİ Parti'deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

CİHAN PAÇACI İSTİFA ETTİ

Adaylık krizi yaşanan masada toplantı sürerken istifa şoku yaşandı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı partisinden istifa etti. Paçacı," Ülkemizin ve milletimizin umudu olan 6'lı Masa'nın Cumhurbaşkanı adaylık sürecine dair, bir gazeteciye verdiğim demecin, maksadı aşan yorumlara neden olduğunu görüyorum. Demokrasimize nefes aldıracak bir süreçte büyük emek harcayan, Sayın Genel Başkanımızı ve partimizi, aynı zamanda, 6'lı Masayı oluşturan Sayın Genel Başkanların iradelerini koruyup kollamak amacıyla; İYİ Parti'deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum." açıklaması yaptı.

CHP'Lİ YARKADAŞ'TAN TEPKİ: İYİ PARTİ UMUTLARI TÜKETİYOR

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'nın, "Kemal Bey adaylıkta ısrarcı olursa kendi adayımızı çıkarırız" açıklamalarına CHP'li Barış Yarkadaş tepki gösterdi.

Barış Yarkadaş, "İYİ Parti'nin nezaketsizliğine bakın. Kılıçdaroğlu, CHP'li 11 belediye başkanına "Destek açıklaması yapmayın, toplantı öncesi masaya baskı gibi olur" diyor. İYİ Parti ise kamuoyuna doğrudan Kemal Bey karşıtı açıklama yapıyor. İYİ Parti umutları tüketiyor. Çok yazık" dedi.

CİHAN PAÇACI KİMDİR?

Mustafa Cihan Paçacı 25 Mart 1949 doğumlu Türk siyasetçidir. Ankara İktisadi ve Ticarî İlimler Akademisi'ni bitirdi. Şekerbank Genel Müdür Yardımcılığı, Etibank, Halk Bankası, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve Genel Müdürlükleri ile XX. Dönem Elazığ, XXI. ve XXIII. Dönem Ankara Milletvekillikleri yaptı ve iki çocuk babasıdır.