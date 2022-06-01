CHP'nin rüşvetçi Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'den masumiyet şovu

Son dakika haberi! Çanakkale'de, rüşvet ve irtikap suçlamasıyla gözaltına alınan Çan ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Bülent Öz ve firma çalışanı R.A., sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Belediye çalışanları Ş.U. ve A.Y. ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldı. Öte yandan tutuklama kararıyla mahkemeye sevk edildiğini unutan Öz'ün yaptığı açıklamalar pes dedirtti. Öz, "İşin sonunda üzerimize atılı mesnetsiz İTİRAFLAR çürümüştür. Masumiyetimiz bu saat itibariyle burada kanıtlanmıştır" dedi.