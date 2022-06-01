Haberler Haber Videoları CHP'nin rüşvetçi Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'den masumiyet şovu

CHP'nin rüşvetçi Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'den masumiyet şovu

CHP'nin rüşvetçi Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'den masumiyet şovu
01.06.2022 07:15

OTOMATİK OYNAT

Haber 01:36
TİP'lere bak! Köprüde...
Haber 00:40
"Kesik baş" vahşetinde son...
Haber 01:52
Su kuyusunda petrol iddiası!...
Haber 01:33
Kocaeli'de helikopter düştü...
Haber 06:05
Esenyurt'ta taciz iddiası...
Haber 12:03
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Haber 33:19
TBMM Başkanı Şentop'tan önemli...
Haber 01:56
Alanya'da Müsilaj Operasyonu!...
Haber 00:42
Müge Anlı canlı yayın ATV izle...
Haber 02:04
İstanbul'da trafik yoğunluğu!
Haber 01:49
Yunan ağlıyor
Haber 02:14
6'lı masadan tuvalet terliğine...

Son dakika haberi! Çanakkale'de, rüşvet ve irtikap suçlamasıyla gözaltına alınan Çan ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Bülent Öz ve firma çalışanı R.A., sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Belediye çalışanları Ş.U. ve A.Y. ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldı. Öte yandan tutuklama kararıyla mahkemeye sevk edildiğini unutan Öz'ün yaptığı açıklamalar pes dedirtti. Öz, "İşin sonunda üzerimize atılı mesnetsiz İTİRAFLAR çürümüştür. Masumiyetimiz bu saat itibariyle burada kanıtlanmıştır" dedi.

Haber Videoları
SON DAKİKA