CHP’nin favori kanalı TELE1 İsveç lobiciliğine başladı! Fahrettin Koca hakkındaki çirkin iftira böyle ifşa oldu | Video

28.04.2020 13:30

CHP'nin kanalı TELE 1 skandal haberlerine bir yenisini daha ekledi. İsveç'te korona teşhisi konmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen Emrullah Gülüşken'in ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesini hazmedemeyen CHP yanlısı kanal, akılalmaz bir yalana imza attı.