CHP'li Özgür Özel'den bir skandal daha! Anayasayı gayrimeşru ilan etti!

01.05.2020 17:55

Siyasi hayatı ve skandal açıklamaları ile büyük tepki çeken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yine skandal açıklamalarda bulundu. Her seferinde demokrasi naraları atan partinin vekili Özel, milli iradeyi hiçe sayarak anayasanın gayrimeşru olduğunu söyledi. İşte o skandal ifadeler…

Darbe imasında bulunarak tehditler savuran CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel bu kez de Anayasayı hedef aldı. Özel milletin verdiği oyları hiçe sayarak 2017'deki anayasa referandumunu itibarsızlaştırmaya çalışarak "Anayasa meridir. Geçerlidir ama meşru değildir" dedi.

Halkın AK Parti ve anayasaya desteği olmadığını iddia eden CHP'li Özgür Özel anayasanın meşru olmadığını söyledi. İşte o skandal ifadeler;

BİRKAÇ GÜN ÖNCE DE DARBE İMASINDA BULUNMUŞTU

Özgür Özel bundan birkaç gün önce de bürokratları tehdit etmiş, sanki devlet yerinde yokmuş gibi, "Türkiye Cumhuriyeti göreve gelir" diyerek memurları işsizlikle tehdit etmişti.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Darbe tehdidinde bulunan CHP'li Özgür Özel ve Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki gösteren Çelik, "Milletimizi tehdit edenlere karşı AK Parti dimdik ayaktadır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bizim siyasi tecrübemiz bunları tespit etmeye, teşhis etmeye yeter. İktidara geldiğimiz ilk günden beri bunlarla uğraştık. Bunlar faaliyetleri aksatmak ve felç etmek için uğraşırlar." şeklinde konuştu.

Ömer Çelik sözlerine şöyle devam etti:

"Biz siyasi tartışmayı nezaket içinde götürmeye çalışıyoruz. Ama söz konusu olan bu darbe çağrısı bambaşka bir manaya gelir. Bu milletimizin tehdit edilmesi demektir. Böyle bir durumda AK Parti'nin yapacağı tek şey şudur: Milletimizi tehdit edenlere karşı AK Parti dimdik ayaktadır."