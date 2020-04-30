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    Son dakika: 'ten 'li 'e : Milletimizi tehdit edenlere karşı dimdik ayaktadır

    Sözcüsü , A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Darbe tehdidinde bulunan 'li  ve 'na gösteren Çelik, "Milletimizi tehdit edenlere karşı AK Parti dimdik ayaktadır" dedi.

    Ömer Çelik'ten CHP'li Özgür Özel'e sert tepki!

    Sözcüsü , A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Darbe tehdidinde bulunan 'li ve 'na gösteren Çelik, "Milletimizi tehdit edenlere karşı AK Parti dimdik ayaktadır" dedi.

    AK Çelik, "Bizim siyasi tecrübemiz bunları tespit etmeye, teşhis etmeye yeter. İktidara geldiğimiz ilk günden beri bunlarla uğraştık. Bunlar faaliyetleri aksatmak ve felç etmek için uğraşırlar." şeklinde konuştu.

    Ömer Çelik sözlerine şöyle devam etti:

    "Biz siyasi tartışmayı nezaket içinde götürmeye çalışıyoruz. Ama söz konusu olan bu darbe çağrısı bambaşka bir manaya gelir. Bu milletimizin tehdit edilmesi demektir. Böyle bir durumda AK Parti'nin yapacağı tek şey şudur: Milletimizi tehdit edenlere karşı AK Parti dimdik ayaktadır."

    Detaylar gelecek...

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