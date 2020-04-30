İşte CHP'nin bir numaralı tetikçisi Özgür Özel gerçeği!

30.04.2020 16:58

Türk siyasetindeki hastalıklı yapı muhalefetin tüm hücrelerini ur gibi sarıyor. Ne CHP ne de partinin Grup Başkanvekili Özgür Özel, bırakın kendine çeki düzen vermeyi yalan, iftira ve manipülasyonla siyasete yön verme derdinde CHP. Özgür Özel’in siyasi hayatına yakından baktığımızda gerçekler bir bir ortaya çıkıyor. Özgür Özel’i kamuoyu 2007 yıllarındaki Cumhuriyet mitinglerinde tanıdı. O dönem memleketi Manisa’da eczacılık yapan Özel, miting adı altında hükümet karşıtı eylemlere dönüşen kitle hareketinin hep ön sıralarında yer aldı. Kapı kapı dolaşan Özel, vatandaşları AK Parti aleyhine meydanlara çekmeye çalışıyordu. Kılıçdaroğlu’nun ‘Halktan birisi’ diyerek kabul ettirmeye çalıştığı Özel, Meclis’e fitne tohumları ekenlerin başı olarak çalışmaya devam etti. İşte Özgür Özel gerçeği…