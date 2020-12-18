CHP’li Muharrem İnce’den sert tepki: CHP ya yolsuzlukla ya da tacizle anılır oldu

CHP içerisinde yaşanan çatlaklar sonrasında "Memleket Hareketi" adıyla Türkiye'nin farklı illerini ziyaret eden Muharrem İnce, Youtube’de katıldığı programda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. CHP’deki taciz olaylarını değerlendiren İnce, “CHP her gün ya yolsuzlukla ya da tacizle anılır oldu. CHP yönetiminden tık çıkmıyor. Zamana yayıp olayı çürüteceklerini düşünürlerken partiyi çürütüyorlar farkında değiller” dedi.

CHP'nin eski Cumhurbaşkanı adayı ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Youtube'de gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İnce, CHP'de yaşanan taciz olaylarıyla ilgili bomba açıklamalar yaptı. CHP'nin iktidar, umut olması lazım diyen İnce, "CHP her gün ya yolsuzlukla ya da tacizle anılır oldu. Utanıyorum bunlardan. Bize bunlar yakışmıyor" dedi.

"OLAYLARI ZAMANA YAYIP ÇÜRÜTECEKLER"

CHP yönetiminden taciz olaylarıyla ilgili ses çıkmadığını vurgulayan İnce, "CHP yönetiminden de tık çıkmıyor. Zamana yayacaklar, çürütecekler olayı. Zamana yayıp olayı çürütürken partiyi çürüttüklerinin farkında değiller. Üzüntüm bundandır. Bu tür olaylara anında neşter atmak lazım. Bunların üstü kapatılarak konu giderilemez. Sonuna kadar gidilmelidir, yönetimin yapması gereken budur. Ne yazık ki bunu yapmadılar" dedi.

"ATATÜRK DEMESİNİ ÖĞRETİRDİM"

İnce, gazetecinin "CHP Genel Başkanı olsaydınız Canan Kaftancıoğlu halen İstanbul İl Başkanı olarak kalır mıydı" sorusuna ise "Atatürk demesini öğretirdim herhalde" dedi. İnce yayında, gündeme ilişkin diğer soruları da cevaplandırdı.