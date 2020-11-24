CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı

Son dakika haberine göre, Menemen Belediyesindeki "zimmet" ve "irtikap" iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı.

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