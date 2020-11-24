Instagram’da pedofili tuzağı! Doktor adına sahte hesap açıp çocukların fotoğraflarını istedi

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ayşenur Celayir adına açılan sahte Instagram hesabının altından pedofili vakası çıktı. Kendisini çocuk hekimi olarak tanıtan kişinin, “teşhis” bahanesiyle ailelerden, çocuklarının “özel bölgelerine ait” fotoğraf ve videolar istediği ortaya çıktı. Sahte Instagram hesabından haberi olur olmaz savcılığa gidip şikayetçi olan Prof. Dr. Celayir, “Lütfen hekimle bizzat görüşmeden çocuklarınızın fotoğraflarını asla paylaşmayın. Zanlı yakalandı ama bu fotoğraf ve videoları ne amaçla kullandığını henüz bilemiyoruz. Organize bir suç gibi görünüyor. Pedofili porno sitelerine dahi satılmış olabilir” dedi.

Çocuk cerrahisi ve ürolojisi alanında camianın en tanınmış ve saygın hekimlerinden biri olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi Klinik Şefi Prof. Dr. Ayşenur Celayir adına açılan sahte Instagram hesabının altından pedofili tuzağı çıktı.

Hesabı yöneten kişinin ailelerden teşhis koyma bahanesiyle çocuklarına ait genital bölge fotoğrafları ve videoları istediğini öğrenen Prof. Dr. Celayir, hemen savcılığa giderek şikayetçi oldu. Yapılan siber soruşturma sonucunda, hesabı yöneten kişinin İstanbul dışında yaşayan ve zihinsel engelli olduğu iddia edilen biri olduğu ortaya çıktı ve şahıs gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı. Ancak Prof. Dr. Celayir, bu sayfanın zihinsel özürlü biri tarafından hazırlanamayacak kadar düzgün ve gerçekçi olduğunu, bunun organize bir porno suç örgütü işi dahi olabileceğini söyledi.