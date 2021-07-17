CHP'li Kaftancıoğlu'nun 'Kurban' iyi yüzlülüğü! Daha önce yaptığı açıklamaları unuttu, İBB için kurban bağışı istedi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yine bir rezaletle gündeme geldi. Daha önce Kurban Bayramını 'katliam' olarak niteleyen Kaftancıoğlu şimdi de bayramda bağışların İBB'ye yapılması için çağrıda bulundu. İşte Kaftancıoğlu'nun o tweetleri ve skandalın arka planı...

HKP-C'ye verdiği destekle bilinen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yine bir rezaletle gündeme geldi.

Daha önce Kurban Bayramını 'katliam' olarak niteleyen Kaftancıoğlu şimdi de bayramda bağışların İBB'ye yapılması için çağrıda bulundu.

"KURBAN BAĞIŞLARINIZ 16 MİLYONA ULAŞSIN"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Vakfı'nın Kurban bağışlarını toplayacağına yönelik duyurusunu "Kurban bağışlarınız ayrısız, gayrısız 16 milyon İstanbulluya ulaşsın diyorsanız eğer" ifadeleriyle paylaştı.

ESKİ TWEETLERİ GÜNDEME GELDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kurban bağışının kendilerine yapılması talebine destek veren Kaftancıoğlu'nun kurban karşıtı eski söylemleri gündeme geldi.

Kaftancıoğlu'nun 13 Ekim 2013 tarihinde "Benim bayram kartım da bu!" dediği ve Kurbanlıkları "asmayın, kesmeyin, besleyin, diren koyun" dediği ve görselini paylaştığı görüldü.

Kaftancıoğlu'nun "Kurban katliamdır" gibi sözler içeren paylaşımları da akıllara gelirken sosyal medyada büyük tepki çekti.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, Kaftancıoğlu'nun sergilediği bu ikiyüzlü tavrı A Haber ekranlarında değerlendirdi.

Ayvalı şunları söyledi;

"CHP HDP'LİLEŞME SÜRECİNDE"

Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başına geldiğinden bu yana, CHP'nin bir HDP'lileşme sürecine girdiğini, hem ideolojik anlamda hem de siyasi aktivizm anlamında, hem de söylem anlamında böyle bir sürece girdiği çok açık. Canan Kaftancıoğlu açıkçası bunun sonuçlarından sadece bir tanesi.

"İSLAM DÜŞMANLIĞI VARSA KAFTANCIOĞLU VAR"

Canan Kaftancıoğlu'nun temsil ettiği fraksiyon şu an CHP'de çok hakim bir duruma gelmiş noktada. Bunlar Türkiye'nin milli manevi değerleriyle problemleri olan, çevrecilikten tutun hayvanseverliğe, kadın hakları meselesinden tutun, çeşitli hak ve hürriyetlerin savunmasına kadar, hepsi bunlar için eğer İslam düşmanlığı noktasında bir araç olarak kullanılacaksa bunun sonuna kadar giderler. Eğer onun haricinde bir durum teşkil etmiyorsa hiç bu meselenin üstüne gitmezler.

"DOMUZ ETİ YERKEN SORUN YOK!"

Bu tarz milli ve manevi değerleri hatırlamak, bunlar üzerine popülizm yapmak sadece toplum mühendisliği noktasında işe yararsa var. Mesela Canan Kaftancıoğlu bildiğiniz gibi daha önce eşiyle domuz yedikleri bir fotoğrafı paylaşmıştı. Tabii ki isteyen istediğini yesin ama orada olunca 'asmayın, kesmeyin, besleyin' yok. Bunu paylaşıyor ama öteki türlü söz konusu İslam karşıtlığıysa hemen bunu bir hayvanseverlik olarak, bunu bir cinayet olarak nitelendiriyor.

İKİYÜZLÜ VE SAMİMİYETSİZ

Eğer icracı bir görevdeyse, toplum önünde bir görevdeyse 'kurban bağışlarınızı eşit bir şekilde paylaşmak istiyorsanız, İBB'ye bunları bağışlayın' diyor. Bu tabii bunların ne kadar ikiyüzlü ne kadar samimiyetsiz bir tutum ortaya koyması açısından çok ciddi bir turnusol.