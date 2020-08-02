CHP'li İBB’den kurban kesim skandalı! Kasapların neden kaçtığı ortaya çıktı! Skandalın arkasından CHP-SP ittifakı çıktı

02.08.2020 14:57

İBB’ye ait Alibeyköy Kurban Satış ve Kesim Merkezi’nde kesim yapan kasapların kaçtığı ortaya çıkmıştı. Alibeyköy Kurban Satış ve Kesim Merkezi yetkilisi Adem Boz; 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi (SP) Ataşehir Belediye Başkan adayı olmuş. Sabah Gazetesi özel haberler şefi Kenan Kıran, A Haber canlı yayınında olayın perde arkasını anlattı.

Alibeyköy Kurban Satış ve Kesim Merkezi yetkilisi Adem Boz; 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi (SP) Ataşehir Belediye Başkan adayı olmuş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait Alibeyköy Kurban Satış ve Kesim Merkezi'nde kesim yapan kasapların kaçtığı ortaya çıkmıştı.

Alibeyköy Kurban Satış ve Kesim Merkezi yetkilisi Adem Boz'un; 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi (SP) Ataşehir Belediye Başkan adayı olduğu öğrenildi. Adem Boz, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşen milletvekili seçimlerinde de Saadet Partisi'nden milletvekili adayı oldu.

AFGAN, SURİYE, ÖZBEK VE TÜRKMENLER DÜŞÜK ÜCRETLE ÇALIŞTIRILDI

Alibeyköy Kurban Satış ve Kesim Merkezi'nde Afgan, Suriye, Özbek ve Türkmenlerin düşük ücretle çalıştırıldığı, söz konusu kişilerin kesim konusunda uzman olmadığı gerekçesiyle kesim alanını terk ettiği öğrenildi. Vatandaşların bir kısmının; bin 250 lira kesim ücreti ödemesine rağmen kurbanlıkları kendisi kesmişti.

Adem Boz; A Haber'in Alibeyköy Kurban Satış ve Kesim Merkezi'nde çekim yapmasını ve A Haber muhabiri Mehmet Nilüferin kurbanı kesilmeyen vatandaşlarla röportaj yapmasını engellemek istemişti.



ADEM BOZ: "KASAP EKİBİ ÇOK YORGUN"

Adem Boz, A Haber Televizyonu'na yaptığı açıklamada; Alibeyköy Kurban Satış ve Kesim Merkezi yetkilisi olduğunu açıkladı. Boz, kasapların kaçtığına yönelik iddialara, "Kasap ekibi yorgun. Yeni ekip 60 kişi ve yaklaşık 15 dakika sonra kapıdan giriş yapacak" iddiasında bulundu.

Adem Boz, vatandaşların kurban kesimi için 6-7 saat beklediğini doğruladı.

KAYAŞEHİR KURBANLIK SATIŞ VE KESİM ALANI DA, SAADET PARTİSİ'NE YAKIN ŞİRKETE VERİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun; İBB'ye ait Kayaşehir Kurbanlık Satış ve Kesim Alanı'nı Saadet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen Sadabad Lojistik Eğitim ve Danışmanlık ve Tanıtım A.Ş.'ye kiraladığı öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Kayaşehir Kurbanlık Satış ve Kesim Alanı'nı, geçtiğimiz sene de Saadet Partisi'ne yakın Anadolu Gençlik Derneği'ne (AGD) kiralamıştı.

İMAMOĞLU; "MODERN BİR ŞEHRİN GÖBEĞİNDE KURBANLIK SATIŞ VE KESİM ALANININ NE İŞİ VAR?" DEDİ AMA…

Ekrem İmamoğlu; Kayaşehir Kurbanlık Satış ve Kesim Alanı hakkında, "Elbette açmayız. Zaten böyle modern bir şehrin göbeğinde kurbanlık satış ve kesim alanının ne işi var?" ifadelerini kullanmıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun, söz konusu açıklamasına rağmen Kayaşehir Kurbanlık Satış ve Kesim Alanı'nı Saadet Partisi'ne yakın şirket ve derneklere vermesi dikkat çekiyor.

CHP-SAADET PARTİSİ İTTİFAKI SÜRÜYOR

İstanbul'da bulunan kurbanlık satış ve kesim alanlarının Saadet Partisi'ne yakın şirketlere verilmesi; "CHP ve Saadet Partisi arasında 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde başlayan ittifak devam ediyor" şeklinde yorumlandı.

KENAN KIRAN / SABAH