Devletin ve milletin birlik olarak koronavirüse karşı mücadele verdiği kritik süreçte CHP’li İBB ‘çöp’ iftirasıyla yine gündemi meşgul etmeyi başardı. Bir belediye çalışanının Metro girişine çöp atarak fotoğraf çektiği görüntüleri paylaşan İBB sözcüsü Murat Ongun çöpü atan kişinin Çekmeköy Belediyesi çalışanı olduğunu iddia etti. Çöpü atan şahsın İBB çalışanı olduğu ortaya çıktıktan sonra geri vites yapan Ongun, sosyal medya üzerinden özür diledi.
CHP’li İBB’den ‘çöp’ siyaseti! Gerçek ortaya çıkınca geri vites yaptılar21.03.2020 19:08
- CHP’li İBB’den ‘çöp’ siyaseti! Gerçek ortaya çıkınca geri vites yaptılar
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