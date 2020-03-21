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CHP’li İBB’den ‘çöp’ siyaseti! Gerçek ortaya çıkınca geri vites yaptılar

CHP’li İBB’den ‘çöp’ siyaseti! Gerçek ortaya çıkınca geri vites yaptılar

21.03.2020 19:08

Devletin ve milletin birlik olarak koronavirüse karşı mücadele verdiği kritik süreçte CHP’li İBB ‘çöp’ iftirasıyla yine gündemi meşgul etmeyi başardı. Bir belediye çalışanının Metro girişine çöp atarak fotoğraf çektiği görüntüleri paylaşan İBB sözcüsü Murat Ongun çöpü atan kişinin Çekmeköy Belediyesi çalışanı olduğunu iddia etti. Çöpü atan şahsın İBB çalışanı olduğu ortaya çıktıktan sonra geri vites yapan Ongun, sosyal medya üzerinden özür diledi.


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