65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları sınırlandırıldı! Peki, Alışveriş ihtiyaçları nasıl giderilecek? işte ayrıntılar... 21.03.2020 19:39

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bu gece yarısı saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları İl İdaresi Kanunun 11. Maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. Maddesi kapsamında sınırlandırılmıştır. Ayrıntılı bilgi saat 19.30'da vatandaşlarımıza açıklanacaktır. Kamuoyuna sargıyla duyurulur" denildi. Peki, Alışveriş ihtiyaçları nasıl giderilecek? Bu konuyla ilgili AK Partili belediyeler önemli bir adım attı alışveriş ihtiyaçları için yaşlıların ve kronik hastalığı olanların dışarı çıkmasının gereksiz olduğu bir düzenlemeye gitti. İşte düzenlemenin ayrıntılar...

İçişleri Bakanlığı, bu gece 24.00'ten itibaren 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmalarının, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırıldığını bildirdi.

⚠️ DUYURU ⚠️

21 Mart Cumartesi saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü, ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı.



Ayrıntılı bilgi saat 19.30'da vatandaşlarımıza açıklanacaktır. — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) March 21, 2020



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu gece yarısı saat 24.00 itibarıyla 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. maddesi kapsamında sınırlandırılmıştır." ifadesine yer verildi.