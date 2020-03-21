Miraç Kandili gecesi neler yapılmalı? Miraç gecesinde yapılacak ibadetler nelerdir? Nihat Hatipoğlu anlattı 21.03.2020 20:40

Miraç; Peygamber Efendimizin (s.a.v) Allah'ın huzuruna yükseldiği hadisedir. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Miraç Kandil'inde neler yapılması icap ettiğini ve ibadetlerini anlattı. Mübarek Miraç Gecesinde on iki rekat nafile namaz kılınması güzel görülmüştür. Her rekâtında Fatiha ile başka bir sûre okuyarak iki rekâtta bir selâm vermeli, sonra yüz defa: "Sübhanellahi velhamdü lillâhi ve la ilahe illALLAHu vALLAHu ekber" demeli. Bundan sonra yüz defa istiğfar ederek yüz defa da Salat selam okumalıdır. İşte ayrıntılar...

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "İslamın temel prensibi kendinizi bile bile tehlikeye atmayındır" dedi, "Hz. Peygamberin uygulaması şudur, bulaşıcı hastalıkların olduğu dönemlerde karantina uygulamasını emretmiş ve uygulatmıştır. Veba gibi hastalıkların olduğu yerlere girişi yasaklamıştır. Bugün veba, koronadır. Hz.Ömer, Şam'a yaptığı bir sefer sırasında veba olduğunu görünce oraya girmekten geri durmuştur. Kendisine, 'Allah'ın kaderinden kaçıyor musun' denildiğinde, 'Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine sığınıyorum" diyerek o bölgeye karantina uygulatmıştır. Diyanet'in açıklaması bence yerinde bir açıklamadır. Ezanların okunması devam etmeli. İnsanlarımız ezanları duyarak aile içinde cemaatleri ile namazlarını kılabilirler. Cuma namazları yerine o günkü öğlen namazları kılınabilir. Bu gibi durumlarda açık havalarda namaz kılınabilir. Ama bu hastalıkta bir kişiden yayılma riski varsa imtina edilir. Bugün için açık alanda kılınması da mümkün değil gibi. Bu durum bir felaket tabi. Allah bütün insanlığı korusun. Din ile bilim birlikte yürütülmelidir. Bir tabipin, bilim adamının sözü bir din adamının fetvası gibidir. Ezanın okunması manevi açıdan çok önemlidir." diye konuştu.

Hatipoğlu dünyada yaşanan değişimi değerlendirerek, "Cuma namazı cemaatle kılınması gereken bir namazdır. Cuma namazları haftalık şuralardır. Cuma namazları çok çok önemlidir. Olağanüstü hallerde sıhhat ve tehlike durumlarında Cuma namazları askıya alınır. Cuma kılamayanlar bir burukluk hissedecekler kalplerinde. Bugün koronavirüsten bahsediyoruz. Deli dana hastalığı, kuş gribi vardı. Çekirge ve karınca istilaları var. Yeryüzünü tarumar ediyorlar. İklimler değişiyor. Ayeti kerime, karada ve denizde insanların fesatlığından dolayı yeryüzü dumura uğradı diye uyarıyor. Biz kendi ellerimizle ektiğimizi biçmeye başladık. Bunları düşünebilirsek, Cuma namazında verilen mesajı anlamış oluruz. Cumayı kılamazsanız da öğlen namazını mutlak suretle kılın. Gözünüz camide, gönlünüz Cuma namazında olsun. Öncelikli olan iman, sonra ahlak ve sonra ibadet. Hijyene dikkat edelim, Türkiye'nin bu problemi en az hasarla atlatacağını inanıyorum." şeklinde konuştu.