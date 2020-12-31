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CHP’li İBB’den 15 Temmuz şehitlerine büyük saygısızlık: Şehitler köşesini yeni yıl panosu yaptılar

CHP’li İBB’den 15 Temmuz şehitlerine büyük saygısızlık: Şehitler köşesini yeni yıl panosu yaptılar
31.12.2020 22:39
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Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Yenibosna yerleşkesinde, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 'Şehitleri Köşesi' oluşturulmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi ise bu panoyu kaldırdı yeni yıl kutlama panosuna çevirdi. Işıklarla ve balonlarla süslenen duvara CHP'li İBB'nin faaliyetlerinin görüntüsü yansıtıldı. İşte şehitlere yapılan büyük saygısızlık ve o skandal görüntü...


Fetullahçı Terör Örgütü'nün, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait binada, "Bu vatan kahraman şehitlerine minnettardır. Unutmayacağız" yazısının ve şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı bir köşe oluşturulmuştu.

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin Yenibosna yerleşkesi içindeki, 15 Temmuz Şehitleri Köşesi, yeni yıl kutlama panosuna çevrildi.

15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları duvardan kaldırıldı, aynı yere ışıklarla ve balonlarla süslenen bir köşe oluşturuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyetlerine ilişkin görüntüler de duvara yansıtıldı.

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