CHP’li İBB'nin yardım kolisi götürdüğü lüks sitenin görüntüsü sosyal medyada yer aldı. Site sakini cep telefonuyla o anları çekti ve “Bu nasıl bir adalet anlamıyorum. Lüks bir siteyiz. Aidatlarımız 500 lira. Burada sağ olsun belediyenin hizmet aracı gelmiş. Bu sitede oturan insanlara fakir diye koli dağıtıyor” diye tepki gösterdi. İşte SABAH'tan Damla Kaya'nın haberinin detayları...
CHP’li İBB lüks siteye yardım kolisi dağıttı! "Bu nasıl adalet!"
19.05.2020 18:46
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