790 yıllık Yivli Minare'deki kazı çalışmalarında 40 mezar bulundu!

19.05.2020 18:44

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan 38 metre yüksekliğindeki 790 yıllık Yivli Minare'de, kazı çalışmaları sırasında 40 yeni mezar bulundu. Tarihi 8 asır öncesine dayanan minaredeki medrese kapısının gün yüzüne çıkarılması için yapılan kazılar devam ederken, Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, düzenlemelerin ardından bölgeyi arkeopark gibi ziyarete açacaklarını söyledi. Yivli Minare, Antalya'nın ilk Türk- İslam eseri olarak da biliniyor.

Antalya'da, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan 790 yıllık Yivli Minare'de süren kazı çalışmaları sırasında 40 yeni mezar bulundu. Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, düzenlemelerin ardından bölgeyi arkeopark gibi ziyarete açacaklarını söyledi.

ANTALYA'NIN İLK TÜRK- İSLAM ESERİ

Antalya'nın silüetini oluşturan yapılardan olan, tarihi Kaleiçi Semti'ndeki Yivli Minare çevresinde 1,5 yıl önce kazı çalışmaları başlatıldı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan 38 metre yüksekliğindeki Yivli Minare'ye 90 basamaklı merdivenle çıkılıyor.

Yivli Minare aynı zamanda Antalya'nın ilk Türk- İslam eseri olarak biliniyor. Tarihi 8 asır öncesine dayanan minaredeki medrese kapısının gün yüzüne çıkarılması için yapılan kazılar devam ediyor.

"790 YILLIK MİNAREDEN SAVRULAN ÇİNİLERİ DE BULUNDU"

Çalışmalar sırasında yapılan kazılarda ise hangi döneme ait olduğu henüz bilinmeyen 40 yeni mezar bulundu. Minarenin avlusunda daha önce park ve devasa ağaçlar olduğunu söyleyen Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, "Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan Yivli Minare'deki çalışmaları bir yıl içerisinde tamamlamayı düşünüyoruz. Kazılara medrese kapısını ortaya çıkarmak için başladık. Çalışmalara devam ettiğimiz sırada 40 yeni mezar ortaya çıktı ve bu mezarları mezarlığa naklettik. Aynı zamanda 790 yıllık minareden savrulan çinileri de bulundu. Çalışmaların ardından bölgeyi arkeopark gibi düzenleyip ziyarete açacağız" dedi.