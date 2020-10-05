CHP’li İBB bünyesindeki BELTUR'da yandaşa peşkeş skandalı! SGK ve Bakanlık harekete geçti

Geçtiğimiz günlerde AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, A Haber’e verdiği röportajda CHP’li İBB bünyesindeki BELTUR tarafından işletilen yerlerin 3. Şahıslara usulsüzce peşkeş çekildiğini söylemişti. Açıklamayı ihbar kabul eden SGK, soruşturma başlattı. Ayrıntılar A Haber canlı yayınında ele alındı.
A Haber muhabiri Mehmet Karataş'ın konuya ilişkin aktardığı bilgiler şöyle:
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, BELTUR'da usulsüzlük ve yolsuzluk var demişti. Bunun üzerine SGK harekete geçti. BELTUR'a ait olan kafe ve restoranlarda görevlendirilmiş olan müfettişler harekete geçti ve birçok noktada incelemeler yaptılar.
Yapılan bu incelemeler sonucu ve tutulan raporda da görüldüğü gibi birçok noktada BELTUR'un işletme noktalarını 2.ve 3. şahıslara verdiği belirlendi.
Skandal bununla sınırlı kalmadı, aynı zamanda BELTUR'un üretilen ürünlerin satışını kendi yapmadığı ortaya çıktı.
VERGİ Mİ KAÇIRILIYOR?
3. şahıslar tarafından işletilen BELTUR noktalarında yazar kasa ve ödemeleri kaydedecek bir cihazın da olmadığı belirlendi. Bu noktada da Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçerek inceleme başlattı. Yazar kasaların kullanılmıyor olması vergi hususunda bir usulsüzlük olabileceğini akıllara getirdi.