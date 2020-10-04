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    • 04.10.2020 12:24
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    Bebek sahilinde rezalet görüntü! Lüks yatların demir attığı sahil çöp yığınına döndü!

    Yerel seçimlerle birlikte göreve geldiği günden bu yana ’a hizmet haricinde her skandalın içinde bulunan ’li vatandaşın tepkisini almaya devam ediyor. Özellikle kirlilik sorununun baş gösterdiği İstanbul Bebek sahilinde bir vatandaşın çektiği videoda lüks yatların demirlediği sahilin çöp yığını olduğu görüldü. Kirliliği kayda alan vatandaş, “İstanbul’u berbat ettiniz, rezalet” diyerek isyan etti.

    Fatma Damla Kayayerli

    İstanbul, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geçtiğinden beri kirlilik sorunu yaşıyor. Şehrin kirlilik sorunu ise her geçen gün daha da artıyor. İstanbul Bebek Sahili'ndeki çöplerin görüntüsü de buna bir örnek.

    BEBEK SAHİLİ ÇÖP YIĞININA DÖNDÜ, KOKU RAHATSIZ EDİYOR
    Bebek sahilinde çöplerden rahatsız olan bir vatandaş denizin kirlilik görüntüsünü çekerek sosyal medyada paylaştı. Vatandaş görüntüde CHP'li İBB'nin göreve geldiği günden beri çöp yığınlarından ve denizin kirliliğinden yakınıyor.

    "İSTANBUL'U BERBAT ETTİNİZ"
    Bebek sahiline kadar gelen çöp yığınlarını görüntüleyen şahıs, "Zahmet olmazsa burayı bir temizleyin ya. Görevinizi yapın İstanbul'u berbat ettiniz. Bir zahmet temizleyin ya. Burayı temizlemek çok zor bir şey değil. Burası Bebek" dedi.

    "ŞURAYA BAK REZALET"
    Gözlerine inanamadığı rezalet görüntülerde vatandaş isyanını şöyle dile getiriyor: "Hepsi milyonluk yatların olduğu yer. Sosyetelerin yerleri yani. Hani şey bir yerde değil. Şuraya bak rezalet. Böyle bir rezillik olamaz. Her türlü pislik mevcut. İBB denizlerimize sahip çık. Seni seçtiğimize pişman etme bizi."
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