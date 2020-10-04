Bebek sahilinde rezalet görüntü! Lüks yatların demir attığı sahil çöp yığınına döndü!

"ŞURAYA BAK REZALET"

Gözlerine inanamadığı rezalet görüntülerde vatandaş isyanını şöyle dile getiriyor: "Hepsi milyonluk yatların olduğu yer. Sosyetelerin yerleri yani. Hani şey bir yerde değil. Şuraya bak rezalet. Böyle bir rezillik olamaz. Her türlü pislik mevcut. İBB denizlerimize sahip çık. Seni seçtiğimize pişman etme bizi."