Giriş Tarihi: 26 Kasım 2026 14:28

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, aralarında daha önce husumet bulunan akraba iki ailenin fertleri arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga çıktı. Olayda 6 kişi yaralandı.

HUSUMETLİ AKRABALAR ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Olay, Siverek ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Fahri Karakeçili Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında önceden husumet bulunan akraba iki ailenin fertleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada aynı adı taşıyan iki Mehmet Ç. ile Buşo Ç., Mustafa Ç., Mehmet K. ve Fehmi C. yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar birbirinden ayrılırken, yaralılara ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekiplerince yapıldı. Ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan 6 yaralı tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.