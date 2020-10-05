İstanbul'da haftanın ilk iş gününde metrobüs, tramvay ve otobüs duraklarında yoğunluk yaşandı. Cevizlibağ ve Altunizade yoğunluğun yaşandığı noktalardı. Cevizlibağ'da metrobüse binen yolculardan Çetin Tuncer Trabzon, "Korona olmamak imkansız. Metrobüsüne binen herkes kesin korona oluyordur. Çok anormal bir durum var ortada. Şaşırıyorum Büyükşehir Belediyesi'ne. Karşımızdaki insan mı korona biz mi koronayız bilmiyoruz. Sırt sırta gidiyoruz. Her gün endişeleniyorum korona mı oldum, eşime çocuğuma mı bulaştırdım diye korkuyorum. Sıkıntı çok büyük, gerekli önlemler alınmıyor" dedi.

