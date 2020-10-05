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    • 05.10.2020 09:45
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    İstanbul'da da pazartesi yoğunluğu: Korona olmamak imkansız

    İstanbul'da haftanın ilk iş gününde metrobüs, tramvay ve otobüs duraklarında yoğunluk yaşandı. Sabah işe gidiş saatinde yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşlar, araçlarında sosyal mesafeyi koruyamadıklarını dile getirdi.

    DHA
    Toplu ulaşımda pazartesi yoğunluğu

    İstanbul'da haftanın ilk iş gününde metrobüs, tramvay ve otobüs duraklarında yoğunluk yaşandı. Cevizlibağ ve Altunizade yoğunluğun yaşandığı noktalardı. Cevizlibağ'da metrobüse binen yolculardan Çetin Tuncer Trabzon, "Korona olmamak imkansız. Metrobüsüne binen herkes kesin korona oluyordur. Çok anormal bir durum var ortada. Şaşırıyorum Büyükşehir Belediyesi'ne. Karşımızdaki insan mı korona biz mi koronayız bilmiyoruz. Sırt sırta gidiyoruz. Her gün endişeleniyorum korona mı oldum, eşime çocuğuma mı bulaştırdım diye korkuyorum. Sıkıntı çok büyük, gerekli önlemler alınmıyor" dedi.


    İşe gitmek için metrobüs kullanan vatandaşlardan Vedat Ünalan, "Mesai saatlerinde çok kalabalık. Uyarı anonsları yapılıyor ama kulak asan yok. Üçte bir oranında ayakta yolcu alınacak denildi ama bunun çok üzerinde yolcu alıyorlar. İnsanlar işe gittiği için çok kalabalık oluyor. Hafta sonu kullanmıyorum ama hafta içi haddinden fazla kalabalık var" diye konuştu.
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    Haberler Güncel İstanbul'da toplu ulaşımda pazartesi yoğunluğu: Korona olmamak imkansız