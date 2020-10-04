Yıldız yaptığı açıklamada, "İstiklal Caddesi'nde temizliği biz yapıyoruz, siz yapmıyorsunuz! Güvenlik hizmetini Beyoğlu Zabıtası sağlıyor, siz yoksunuz! Kültür ve sanat etkinliklerini biz gerçekleştiriyoruz, siz laf üretiyorsunuz! Maske ve dezenfektanı biz dağıttık, siz yıktınız! İstiklal Caddesi'nde ışıklandırmayı biz yaptık, siz yoktunuz! Ağaçlandırmayı biz yaptık, siz baktınız! İBB olarak siz yıkmaya devam etseniz de biz Beyoğlu Belediyesi olarak yapmaya devam edeceğiz" dedi

'HİZMET ANLAYIŞINIZ BU MU?'

Beyoğlu Belediyesi ise yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi: "Beyoğlu Belediyesi 25 yıldır Taksim ve İstiklal Caddesi'ne hizmet veriyor. Çöpler Beyoğlu Belediyesi ekiplerince toplanıyor, sokaklar süpürülüyor, temiz bir Beyoğlu için ekipler 7 gün 24 saat çalışıyor. Güvenlik ve asayiş yine Beyoğlu Belediyesi ekiplerince sağlanıyor, zabıta görevini aksatmadan sürdürüyor. Bu kalabalık ilçede vatandaşların yeşille kucaklaşması için çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma için de Beyoğlu Belediyesi ekipleri hizmet veriyor. Tabelalar dikiliyor, müzik durakları konuluyor. Rengarenk bir İstiklal Caddesi için ışıklandırma yapılması da Beyoğlu Belediyesi'nin önemli bir diğer hizmeti. Şimdi siz "ana arter" bahanesini öne sürerek simitçi ve kestane tezgahlarını kaldırıyorsunuz. Biz Beyoğlu Belediyesi olarak sormak istiyoruz: "Hizmeti devraldığınız 15 aydan bu yana İBB olarak İstiklal Caddesi'nde temizlik ve çöp toplamayı neden üstlenmediniz? Zabıtanın görev ve sorumluluklarını neden almak istemediniz? Ağaçlandırma ve ışıklandırma için neden hiçbir şey yapmadınız. Belediyecilikten anladığınız simitçi tezgahlarına göz dikmek mi? Hizmet anlayışınız sadece 16 simit tezgahını kaldırmaktan mı ibaret?