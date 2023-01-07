CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yalan ve projeye çökme belediyeciliği! 'Hangi başkan kaç km metro inşa etti' skandalı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden bu yana İstanbul'a hizmet etmezken geçmiş dönemde yapımına başlanan projeleri "150 Günde 150 Proje" adı altında kendi yönetimi yapmış gibi servis etmeye devam ediyor.

Buna en son örnek bugün gerçekleşti. İmamoğlu, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi önüne yapılması gereken metroyu ve Sabiha Gökçen metrosunu kendi yönetimi durdurmamış gibi "Göreve gelir gelmez, tabiri caizse, metro yapmayı, İstanbul için bir onur ve ana hizmet meselesi kabul ettik" dedi.

İstanbulluların hafızasına kazınan metrolardaki aksaklıklar, seferlerin durması başka bir ilde yaşanıyormuş edasıyla konuşan İmamoğlu, "3,5 yıldır enerjimizin ve odağımızın en az yarısını, raylı sistem inşaatlarına adadık. Elbet görev sürem bittiğinde, İstanbullular benim de metroyla ilgili karnemi çıkaracak. O gün geldiğinde, ben ve ekibim, metro yapımında İstanbul'un yüzünü ağartan yöneticiler olarak anılmak istiyoruz. Tarihe geçmek istiyoruz. İyi anılmak istiyoruz; şu gök kubbede hoş bir seda bırakmak istiyoruz. İşte bunun için gerçekleştirdiğimiz bu değerli açılış çok önemli" ifadelerini kullandı.

Kendisinden önceki yönetimlerin nimetlerinden yararlanan İmamoğlu, "Bugünkü açılış dahil, İstanbul'a kazandırdığımız metro hattı uzunluğu 46.2 kilometreye ulaştı. Daha fazlasının imalatına devam ediliyor. Bu 46 kilometrenin tamamını, A'dan Z'ye biz yapmadık. Ama bu 46 kilometreliklik hattın, biz göreve gelmesek açılamaz, hala duran inşaatlara dönüşmüş olurdu. Bu çok açık ve nettir" demekten çekinmedi.

2018 SONUNDA BİTECEK METROYU TAM 4 SENE SONRA AÇTI

Oysa gerçek ise tam tersi. Göreve başladığı 2018 yılından bu yana İstanbul'da birçok metro inşaatını durduran, hatta bazılarını beton dökerek İmamoğlu yönetimi kısa sürede açılması planlanan metro hatlarını yaklaşık 4 yıl sonra bitirdi. 3 Mart 2018 yılında A Haber ekranlarına konuk olan dönemin İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul'da yapılmakta olan metrolarla birlikte ve planlanan hatlarla ilgili bilgi vermişti. Uysal konuşmasında, raylı sistemlerde 2023 hedefinin 1100 kilometre olduğunu açıklarken; 2018 yılının sonuna kadar 4 tane daha metro açacaklarını belirtiyor.

Bu hatlardan birisinin de İmamoğlu'nun ancak 2023 yılında açabildiği Bostancı-Dudullu hattı olması tüm gerçekleri gözler önüne seriyor. Mevlüt Uysal, "Bunlardan bir tanesi Haliç kenarına yapılan Eminönü-Alibeyköy hattı yıl sonu itibarıyla devreye girecek. Mecidiyeköy-Mahmutbey hattı, o da 2019 Ocak ayı gibi açılacak. Yine aralık ayında açılışını yaptığımız Üsküdar-Ümraniye hattımızda Ümraniye'den sonraki Çekmeköy'e kadar orada bir hattımız açılacak. O 2018 Haziran ayı gibi açılacak. Bostancı-Dudullu hattımız o da açılacak." dedi.

2019'DA YÜZDE 70 BİTİRİLMİŞ ŞEKİLDE TESLİM EDİLMİŞTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün İmamoğlu'nun "biz olmasak inşaat şeklinde kalırdı" sözleriyle açtığı Bostancı-Dudullu metro hattı için çok çarpıcı bir açıklama yaptı.

Karaismailoğlu, "Görüyoruz ki maalesef o bırakılan hizmetler olduğu gibi duruyor. Bugün Bostancı-Dudullu metro hattının açılışını yapacaklar. Biz 2019 yılında burayı da yüzde 70'lik ilerleme oranıyla devretmiştik. Aradan 4 yıl geçti. Halbuki çoktan bitirilmesi gereken bir hattı. İstanbul'da Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin belediye tarafından yapımı başlanmış olan bir hastane yolunu yapmayan bir yönetimi görünce devralarak 1 ay içinde hastane yolunu yaptık. Hastaneye yol yapmayı tercih eden bir zihniyeti İstanbul yaşıyor" dedi.

'HANGİ BAŞKAN KAÇ KİLOMETRE METRO İNŞA ETTİ?' YALANI

Proje fakiri İmamoğlu, yalanlarını desteklemek için bir de görsel hazırlatmış. Sosyal medyada CHP'li milletvekillerinin paylaştığı görsele göre Bedrettin Dalan'dan bu yana en çok metro inşası Ekrem İmamoğlu'nda görünüyor.

Peki işin aslı öyle mi? Gelin birlikte bakalım.

MAHMUTBEY-MECİDİYEKÖY METROSU İLE ALİBEYKÖY-CİBALİ TRAMVAYI

CHP'liler tarafından paylaşılan görselde İmamoğlu'nun hanesine yazılan Mahmutbey - Mecidiyeköy metrosu ile Alibeyköy - Cibali tramvayı Kadir Topbaş ve Mevlüt Uysal dönemlerine aittir. Yani İmamoğlu'nun çöktüğü sadece bu iki hattın toplam uzunluğu 28 Km.

DUDULLU-BOSTANCI METRO HATTI

Bugün açılışı yapılan 14.3 KM uzunluğundaki Dudullu-Bostancı metro hattının ise %70'i 2019'da tamamlanmıştı. Yani 6'lı masanın neredeyse çıkartma yaptığı bu açılışın da büyük kısmı AK Partili İBB dönemine ait.

PEKİ İMAMOĞLU YÖNETİMİ NE YAPTI?

AK Partili yönetimlerin projelerine çökmelerini saymazsak, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminin 4 senede yaptığı metro hattının uzunluğu;

Dudullu-Bostancı: 4,29 KM

Ataköy-İkitelli metrosunun Bahariye ve Masko durakları: 1,05 KM

Mecidiyeköy-Kabataş metrosunun Fulya ve Yıldız duraklar: 1,50 KM

Aşiyan Finüküler: 400 metre



Yani toplamda 7,24 km.

HİZMET DEĞİL ÇÖKME BELEDİYECİLİĞİ

Tüm bu verilere bakıldığında CHP'li İmamoğlu'nun belediyecilikteki anlayışının hizmet değil çökme ve yalan üzerine olduğu gözler önüne seriliyor.

EN KÖTÜ ORTALAMAYA SAHİP 2. İSİM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından elde edilen kaynaklara göre İstanbul'a kimin ne kadar metro yaptığına ilişkin veriler de ortaya çıktı. Buna göre Kadir Topbaş döneminde toplam 142,88 kilometre metro yapılırken, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gelişen teknolojiye rağmen İstanbul'da belediye başkanlığı yapanlar arasında en kötü ortalamaya sahip isim 2'inci isim oldu. İmamoğlu döneinde yılda sadece 2,07 kilometre metro inşa edildi.

HANGİ METRO HANGİ BELEDİYE BAŞKANI DÖNEMİNDE NE KADAR YAPILDI?



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