RAMAZAN İMSAKİYE
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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu israfı değil İstanbul'u bitirdi! 89 lüks otomobil kiraladı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu israfı değil İstanbul'u bitirdi! 89 lüks otomobil kiraladı
14.04.2022 09:35

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CHP'li İmamoğlu, "İsrafı bitireceğim" diyerek oy topladı. Fakat kendisi ilk iş olarak özel kalemine 89 lüks otomobil kiraladı. İETT otobüslerinin bakımını ise yaptırmadı. 16 milyon İstanbullu'yu yollarda bıraktı.

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İmamoğlu, ayağının tozuyla belediye araçlarını Yenikapı'da topladı. "İşte israf" diye şov yaptı. Kendisi ise Özel Kalem'e lüks araç filosu kiraladı. Eşe dosta dağıttı.


İETT bakım ihalesini de CHP'lilere bıraktı. Otobüsler defalarca arızalandı. Bindiği arabayı itmekten nefesi kesilen 16 milyon İstanbullu, hayal kırıklığına uğradı.

İMAMOĞLU SÜRÜCÜSÜZ OTOBÜS İCAT ETTİ!
Sık sık bozulan İETT otobüslerini İstanbullular böyle itekledi. Bir yandan da İmamoğlu'na sitem etti: Sürücüsüz otobüsü de yaptı. Artık tek rakibi Elon Musk...



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