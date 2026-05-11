Esra Albayrak'tan ortak sorumluluk mesajı: "Siyahın-beyazın değil insanın yükünü konuşalım"
Yazı Boyutu
NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Dünya Dekolonizasyon Forumu 2026'da açıklamalarda bulundu. Siyahın-beyazın, erkeğin-kadının, güneyi kuzeyin yükünü değil insanın yükünü konuşmayı önerdiklerini belirten Albayrak, "Meseleye ırksal ya da medeniyetsel bir kategori olarak değil daha temel bir iddiadan doğan ortak bir sorumluluk bakmayı teklif ediyoruz." dedi.