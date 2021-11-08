CHP'li Faik Öztrak küfürcü Lütfü Türkkan'a sahip çıktı 'savcılar şehit abisine karşı harekete geçsin' dedi

İP'li Lütfü Türkkan, Bingöl'de kendilerine sitem eden şehit ağabeyi Tahir Gümren'e ahlaksızca küfür etmiş, tekme atmıştı. Koruma polisleri Gümren'i olay yerinden uzaklaştırırken, görüntülerin ortaya çıkması ile Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyümüş, partisi ise tepkilere kulak tıkayarak Türkkan'ı ihraç etmek yerine görevinden alarak adeta gaz almıştı. Son olarak CHP Sözcüsü Faik Öztrak’a, Lütfü Türkkan’ın küfürleri soruldu. Öztrak, Türkkan'a bir kelime bile tepki göstermezken aksine "Provokasyon var, savcılar provokasyonla ilgili soruşturma açtı mı?" diyerek üste çıkmaya çalıştı.