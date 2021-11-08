Haberler Haber Videoları CHP'li Faik Öztrak küfürcü Lütfü Türkkan'a sahip çıktı 'savcılar şehit abisine karşı harekete geçsin' dedi

CHP'li Faik Öztrak küfürcü Lütfü Türkkan'a sahip çıktı 'savcılar şehit abisine karşı harekete geçsin' dedi

CHP'li Faik Öztrak küfürcü Lütfü Türkkan'a sahip çıktı 'savcılar şehit abisine karşı harekete geçsin' dedi
08.11.2021 16:12
Ana Sayfa 00:11
Ölüme meydan okuyan motosiklet...
Ana Sayfa 03:23
Ben Affleck havalimanında...
Ana Sayfa 05:57
Önce durağa sonra 2 araca...
Ana Sayfa 01:36
Kayseri’de feci kaza! Otobüsü...
Ana Sayfa 02:16
İYİ'ce istismar
Ana Sayfa 03:13
'Fakir insanla da beraber...
Ana Sayfa 00:41
El ele sabah sporu
Ana Sayfa 00:20
Demet Şener, iş insanı Tolga...
Ana Sayfa 00:30
Eda bilmece! Anlamsız...
Ana Sayfa 02:59
Hesabındaki parayı görünce...
Ana Sayfa 00:40
FETÖ'cü Altaylı'nın hesabı...
Ana Sayfa 00:41
Meryem Uzerli'den tepki çeken...

İP'li Lütfü Türkkan, Bingöl'de kendilerine sitem eden şehit ağabeyi Tahir Gümren'e ahlaksızca küfür etmiş, tekme atmıştı. Koruma polisleri Gümren'i olay yerinden uzaklaştırırken, görüntülerin ortaya çıkması ile Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyümüş, partisi ise tepkilere kulak tıkayarak Türkkan'ı ihraç etmek yerine görevinden alarak adeta gaz almıştı. Son olarak CHP Sözcüsü Faik Öztrak’a, Lütfü Türkkan’ın küfürleri soruldu. Öztrak, Türkkan'a bir kelime bile tepki göstermezken aksine "Provokasyon var, savcılar provokasyonla ilgili soruşturma açtı mı?" diyerek üste çıkmaya çalıştı.

Haber Videoları
SON DAKİKA