CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun bir yalanı daha elinde patladı: 11 ayda 13 borçlandırma yetkisi aldı

13.05.2020 19:22

CHP’li İBB’li Meclis üyeleri, AK Partili Kadir Topbaş ve Mevlüt Uysal’ın İBB başkanlığı yaptığı 15 yıllık dönemde AK Parti’nin hiçbir borçlandırma yetkisine onay vermedi. CHP'li İmamoğlu da görev yaptığı dönemde borçlandırma yetkisine destek vermedi. İşte Sabah'tan Kenan Kıran'ın özel haberinin detayları...