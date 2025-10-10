CHP'li Bursa Nilüfer Belediyesi eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile 21 kişi hakkında gözaltı kararı!

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem ile 21 kişi hakkında "rüşvet, suç işleme amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

2 ŞÜPHELİ YURT DIŞINDA

Soruşturma kapsamında 23 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu, Erdem ile birlikte 21 kişinin gözaltına alındığı, gözaltına alınanlar arasında Erdem'in eşi Zeynep Terzioğlu Erdem'in de bulunduğu, 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi. KOM ekipleri, Erdem ve diğer şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama başlattı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA:

Bursa'da bir önceki dönem Nilüfer ilçesi Belediye Başkanı olan Turgay Erdem'in de arasında bulundu 21 kişi "rüşvet ve suç örgütü kurma" gibi suçlardan gözaltına alındı.

21 KİŞİ GÖZALTINDA



Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, 23 şüpheliye yönelik olarak Bursa merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Şüphelilere ait 24 ikamet ve 8 şirket ile 12 araçta arama işlemlerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, firari 2 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.