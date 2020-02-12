Haberler Video CHP'li belediyenin kovduğu işçi A Haber'e konuştu: Hiç mi Allah korkunuz yok?
CHP'li belediyenin kovduğu işçi A Haber'e konuştu: Hiç mi Allah korkunuz yok?

CHP'li belediyenin kovduğu işçi A Haber'e konuştu: Hiç mi Allah korkunuz yok?

12.02.2020 02:15

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin işten çıkardığı bir işçi üstüne benzin dökerek kendisini yakmak istedi. Olay itfaiyenin zamanında müdahalesiyle büyümeden önlendi. O işçi neden böyle bir eyleme kalkıştığını A Haber'e anlattı.


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