Tarsus'ta CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'ndeki işine son verilen Ahmet Şenol Bakır isimli vatandaş üzerine benzin dökerek kendini yakmak istedi. İtfaiye ekibinin müdahale ettiği Bakır'ın vücudunda yanıklar meydana geldi ve hastaneye kaldırıldı.
CHP'li belediyenin kovduğu işçi kendini yaktı!09.02.2020 21:07
- CHP'li belediyenin kovduğu işçi kendini yaktı!
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