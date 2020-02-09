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CHP'li belediyenin kovduğu işçi kendini yaktı!

CHP'li belediyenin kovduğu işçi kendini yaktı!

09.02.2020 21:07

Tarsus'ta CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'ndeki işine son verilen Ahmet Şenol Bakır isimli vatandaş üzerine benzin dökerek kendini yakmak istedi. İtfaiye ekibinin müdahale ettiği Bakır'ın vücudunda yanıklar meydana geldi ve hastaneye kaldırıldı.


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