CHP'li belediyeler skandallarına her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. İzmir Karaburun’da yol genişletmek için yapılan çalışma sırasında çam ağaçları iş makineleriyle yerinden söküldü. Mahalle sakini duyarlı bir genç kız bu duruma tepki gösterdi ancak ağaçların yok edilmesine engel olamadı. Genç kız ağaçların sökülmesini gözyaşları içinde izledi.
CHP'li belediyeden İzmir Karaburun'da çevre katliamı! Genç kız çam ağaçlarının iş makineleriyle sökülmesini gözyaşları içinde izledi
02.09.2020 14:24
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