Müge Anlı'yı canlı yayında çileden çıkaran olay! Baldızının kızıyla yasak ilişki yaşadı, eşinden özür dileyip...

02.09.2020 12:53

Müge Anlı canlı yayında baldızının kızıyla ilişki yaşadığı iddia edilen Mustada Avcı ve eşi Ayşe Avcı'nın sözleriyle çileden çıktı. Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert Atv canlı yayınında bugün, (2 Eylül 2020 Çarşamba) Antalya'nın Manavgat ilçesi Evrenseki Mahallesi'nde 4 yıl önce evden ayrılıp bir daha geri dönmeyen, yapılan aramalardan da sonuç alınamayan 92 yaşındaki Gülsüm Çınar'ın, damadı ve 2 kızı tarafından öldürüldüğü iddiasının izi sürüldü. Dava dosyası devam eden olayda Gülsüm Çınar'ın torunu Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Programda şüpheli olarak gösterilen damadın, baldızının kızıyla yasak ilişki içerisinde olduğu iddia edildi. Canlı yayında tarafladan gelen açıklamalar ise Türkiye gündeminde yerini aldı. Peki, Müge Anlı'daki Gülsüm Çınar olayı nedir?