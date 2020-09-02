Evli manken Pınar Güsar'la yakalanan Barış Atay mağduru oynuyordu... Kavganın nedeni ortaya çıktı!

02.09.2020 14:35

Önceki gün İstanbul Kadıköy'de ünlü manken Pınar Güsar ile bir mekandan çıkan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay'ın saldırıya uğradığı iddia edilmişti. Yol verme kavgasıyla başlayan olaya ilişkin olarak gözaltına alınan 3 kişi, "Kasten yaralama" suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildiler. Şüphelilerin; Barış Atay ve arkadaşının önlerinde yürüdüğünü, yol istediklerini, yol vermemeleri üzerine tartıştıklarını, olayın bu şekilde meydana geldiğini söyledikleri öğrenildi. İşte detaylar...

Saldırıya ilişkin kamera kayıtlarını inceleyen polis, 4 kişiyi tespit etmiş, bu kişilerden 3'ü gözaltına alınmıştı. Polisin, tespit ettiği dördüncü kişiyi arama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.





TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER

Kadıköy'de önceki gece TİP Milletvekili Barış Atay'a saldırdıkları gerekçesi ile gözaltına alınan 3 kişi, "Kasten yaralama" suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildiler.





YOL VERME KAVGASI

Kadıköy'de önceki gece Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay'a saldırdıkları gerekçesi ile gözaltına alınan 3 kişi, emniyet işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Şüpheliler Ö.C., Ç.Ç., Ç.B., soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade verdiler. Şüphelilerin, Barış Atay ve arkadaşının önlerinde yürüdüğünü, yol istediklerini, yol vermemeleri üzerine tartıştıklarını, olayın bu şekilde meydana geldiğini söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler, olaydan sonraki günler tartıştıkları kişinin Barış Atay olduğunu öğrendiklerini söylediler.





SAVCI TUTUKLANMALARINI İSTEDİ

Şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından, "Kasten yaralanma" suçundan tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler. Tespit edilen dördüncü şüpheli K.T.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.





ÜNLÜ MANKEN İLE GECE EĞLENCESİNDEYDİ

Evli mankenle kaçamak yaptığı ortaya çıkan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay, sosyal medyada tepkilerin hedefi olmuştu. Manken Pınar Güsar ile yakalanması konusuna hiç değinmeyen Barış Atay, hedef saptırmak için iktidarı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef almıştı. Evli ve 1 çocuk babası olan Barış Atay'ın evli bir mankenle eğlendiğinin ortaya çıkması Twitter'da TT olmuştu.