CHP'li Aykut Erdoğdu'nun kaçak villa sevdası: "Kaçak yapma dedik dinlemedi" 22.11.2019 09:55

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu’nun İzmir Çeşme’de yaptırdığı kaçak tadilat yaptığı villasının bulunduğu Günkent Sitesi’nin başkanı eski CHP’li vekil İsmet Önder Kırlı, “Kaçak yapma” dedik ama dinlemedi. Uyarılarımıza kulak asmadı. Belediye gelip yıkmalı” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, yaz başında Türkiye'nin en gözde tatil yerlerinden olan İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Ildır Mahallesi Günkent Sitesi 30015 sokakta bulunan villayı 900 bin liraya satın aldı.

Sezon biter bitmez inşaata başlayan Erdoğdu, tadilat sınırlarını aşıp villayı adeta malikaneye dönüştürünce Günkent Sitesi Yönetim kurulu üyeleri ayağa kalktı. Villanın sokağa bakan cephesindeki balkonu yıktırıp odayı genişleten Erdoğdu, binanın arka tarafına da bir oda ve tuvalet daha yaptırdı. Erdoğdu'nun bitişiğinde bulunan villanın sahibi avukat Ahmet Okyay kaçak tadilatla yaptırdığı eklentilere karşı dava açmak için çalışmalara başladı.

Site Yönetim Kurulu Başkanı ve CHP'den 18 ve 20. Dönem Balıkesir Milletvekili olan İsmet Önder Kırlı ve sayman üye Ahmet Tevfik Eril Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne şikâyette bulundu. Ayrıca durum CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na mektupla bildirildi.

Kırlı şunları söyledi:

Aykut Bey'e "Kaçak yapma" dedik ama dinlemedi. Uyarılarımıza kulak asmadı. Demek ki güvendiği bir şeyler var ki bu kadar rahat hareket edebiliyor. Geçtiğimiz temmuz Günkent Sitesi Yönetim Kurulu'nda yer alan 5 kişinin imzasıyla "İmar affından sonra mimari projeye aykırı hiçbir iş yapılamayacak. Yapanlar şikâyet edilecek. Bizden sonraki yönetimler de bu kararımızı dikkate alsın" şeklinde bir karar aldık. Kararımızı Erdoğdu'ya ileterek devam etmeleri durumunda şikâyet edeceğimizi söyledik. Ancak kulak asmadılar. Kaçak tadilata ve eklentilere devam ediyorlar. Biz de bunun üzerine İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne şikâyette bulunduk.

YIKILMASINI BEKLİYORUZ

Sitenin kurulduğu 1998'den beri buradayım. Ufak tefek tadilatlara izin veriyoruz ama Aykut Bey villanın dış görünüşünü tamamen değiştirdi. Komşusu avukat Ahmet Okyay bu kaçak eklentiler ile ilgili dava açacak. Yaptığı iş CHP'ye zarar veriyor. Umarız bu hatadan bir an önce döner. Ama onlar hala direniyorlar. Biz elimize balyoz alıp kaçak bölümleri kıramayacağımız için şikâyette bulunduk. İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün durumu Çeşme Belediyesi'ne bildirip, belediye ekiplerinin de kaçak eklentileri yıkmasını bekliyoruz.

TADİLATLA GÖRÜNÜM BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZDU

Günkent Sitesi Yönetim Kurulu Üyesi Sayman Ahmet Tevfik Eril ise "2000'den beri Günkent Sitesi'ndeyim. Genel kurur kararını uygulamak zorundayız. Bu yüzden şikâyette bulunduk. 348 üyemiz de bu kararlara uymak zorunda. Aykut Erdoğdu yaptığı tadilatla görünüm bütünlüğünü bozuyor. İkazlara rağmen tadilat devam ediyor. Mutfaktaki çatıyı kaldırıyor. Mutfağı veranda olarak değiştirip kullanacak. Bahçeye ayrı bir oda ve tuvalet yaptırıyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, kaçak eklentiler yaptırdığı villasına da kimseyi yaklaştırmıyor. İstanbul'dan getirttiği ve şoförüyken İstanbul Şişli Belediye Meclis üyesi yaptırdığı İlhan Ümit Gürer villa çevresinde nöbet tutarak fotoğraf çekilmesine izin vermiyor.



KAYBETTİĞİ TAZMİNATI ŞİŞLİ BELEDİYESİ'NE ÖDETTİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'nun, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a karşı İstanbul Anadolu 25. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada tazminata mahkum oldu. Erdoğdu'nun tazminatı dönemin Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'ye ödettiği ortaya çıktı. SABAH'ın ele geçirdiği belgeye göre; Erdoğdu manevi tazminat, geçmiş faiz, vekalet ücreti ve yargı giderleriyle birlikte 42 bin 597 TL'lik İstanbul 3. İcra Müdürlüğü'nün kararını İnönü'ye WhatsApp üzerinden gönderip yardım istedi. İstanbul 2. Bölge 2. sıradan milletvekili seçilen Erdoğdu'nun Şişli Belediyesi'nden ayda 30 bin TL danışmanlık ücreti aldığı iddia edildi. Öte yandan Şişli Belediyesi'ne danışmanlık yapan Erdoğdu'nun, Esentepe'de bulunan eski belediye binasının başkanlık katında şifre ile girilen özel odasının olduğu ortaya çıktı.