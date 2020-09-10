CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yumruklu kavga!

10.09.2020 16:19

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde arsa satışı ile ilgili gündem maddesinin oylanması sırasında yumruklar havada uçuştu. CHP'li Sedat Gül, AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı'ya saldırmaya kalkınca ortalık karıştı. Çıkan arbedede Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe darbedildi. Gökçe, Cumhur İttifakı partilileri tarafından belediyeye yakın bir özel hastaneye götürüldü.