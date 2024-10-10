CHP'de neler oluyor? ''Özel'e 'yasak aşk' operasyonu yaptı'' iddialarına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Lanetliyorum!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde, adaylık çekişmeleri ve iç hesaplaşmalar nedeniyle gergin bir atmosfer hakim. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş arasındaki yarış sürerken, tarafları frenlemeye çalışan Özgür Özel'in yasak aşk yaşadığı iddiası gümdeme bomba gibi düştü. Bu durum, geçmişteki kaset komplolarının akıllara gelmesine sebep oldu. ''Özel'e 'yasak aşk' operasyonu yaptı'' iddialarının gölgesindeki Kemal Kılıçdaroğlu, günler sonra yaptığı açıklamada Atatürk'ten alıntı yapıp, "Sustuklarımı duyanlara, yutkunduklarımı görenlere selam olsun. Bu alçak operasyonu tertipleyenleri lanetliyorum." ifadelerini kullandı.