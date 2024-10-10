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CHP'de neler oluyor? ''Özel'e 'yasak aşk' operasyonu yaptı'' iddialarına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Lanetliyorum!
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CHP'de neler oluyor? ''Özel'e 'yasak aşk' operasyonu yaptı'' iddialarına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Lanetliyorum!

Giriş Tarihi: 10 Ekim 2024, 11:28 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2024, 11:28

Cumhuriyet Halk Partisi'nde, adaylık çekişmeleri ve iç hesaplaşmalar nedeniyle gergin bir atmosfer hakim. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş arasındaki yarış sürerken, tarafları frenlemeye çalışan Özgür Özel'in yasak aşk yaşadığı iddiası gümdeme bomba gibi düştü. Bu durum, geçmişteki kaset komplolarının akıllara gelmesine sebep oldu. ''Özel'e 'yasak aşk' operasyonu yaptı'' iddialarının gölgesindeki Kemal Kılıçdaroğlu, günler sonra yaptığı açıklamada Atatürk'ten alıntı yapıp, "Sustuklarımı duyanlara, yutkunduklarımı görenlere selam olsun. Bu alçak operasyonu tertipleyenleri lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

CHPde neler oluyor? Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu anlaştı mı? Özgür Özel kimi hedef aldı?
CHP'de neler oluyor? Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu anlaştı mı? Özgür Özel kimi hedef aldı?

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