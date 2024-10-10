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Yer: Avcılar! Temizlik yaparken 2 tane lav silahı buldu! Polis zırhlı araçlar gelip 'hafif tanksavar' silahlarına el koydu!
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Yer: Avcılar! Temizlik yaparken 2 tane lav silahı buldu! Polis zırhlı araçlar gelip 'hafif tanksavar' silahlarına el koydu!

Giriş Tarihi: 10 Ekim 2024, 11:16 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2024, 11:18

İstanbul Avcılar’da bir binanın bodrumunda temizlik yapılırken, iki adet tek kullanımlık lav silahı bulundu. İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri olay yerine geldi. Ekipler, taşınabilir law silahlarına el koydu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Avcılar'da temizlik yapılan bir binanın bodrumunda çuval içerisinde tek atımlık iki lav silahı bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Denizköşkler Mahallesi'nde Hasan Çelebi Sokak'ta dün akşam saatlerinde bir binanın bodrum katında temizlik yapılması çin 2 kişi kullanılmayan malzemeleri dışarı çıkardı. Bodrumdan çıkarılan 2 çuval ise yakındaki bir dükkana götürülerek içinde ne olduğuna bakıldı. Çuval açıldığında içindekinin 'Hafif tanksavar silahı' olarak bilinen 66 milimetrelik tek kullanımlık iki lav silahı olduğu görüldü. Bunun üzerine polise bilgi verildi. İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri olay yerine geldi. Ekipler, taşınabilir law silahlarına el koydu. Olay yeri inceleme ekipleri de zırhlı araçla gelerek iş yeri ve lav silahlarının bulunduğu yerde kapsamlı çalışma yaptı. Olayla ilgili birkaç kişinin ifadesine başvurulurken, bir şüpheli de gözaltına alındı.

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