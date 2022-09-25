CHP'de had bildirme savaşları! Eren Erdem talimat almışçasına İmamoğlu ve Yavaş'ı bombaladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Benimle misiniz, değil misiniz?" resti sonrası 'CHP Genel Başkanlığı' karşılığında yarıştan çekilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve son dönemde Meral Akşener'e yakın duran Mansur Yavaş destek açıklaması yaptı. Bu gelişmenin ardından CHP içerisinden dikkat çeken bir çıkış geldi. Parti Meclis Üyesi Eren Erdem, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı hedef alarak olay sözler sarf etti. İmamoğlu ve Yavaş'ın çok geç kaldığını ima eden Erdem, "Zaten Kılıçdaroğlu ile rakip olamazlar" ifadelerini kullandı.