Yerel seçimlere sayılı bir zaman dilimi kala CHP'de sular durulmuyor. Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesiyle savrulurken aday belirleme sürecinde kan gövdeyi götürdü.



İstanbul'un ilçeleri, Çankaya ve Hatay üzerinde mevcuttaki kriz devam ederken 'Kandil' ayarlı ertelemeye uğrayan CHP Parti Meclisi bugün toplanıyor.

Bilindiği üzere Başak Demirtaş, Kandil'den gelen talimat sonrası adaylıktan çekilmiş, CHP de bu kararla eş güdümlü olarak PM'yi ertemişti. İki parti arasında cereyan eden bölücü iş birlikte 'kent uzlaşısı' formülü gündeme geldi. CHP'nin Adalar ve Esenyurt adayını DEM Parti'nin istek ve talepleri doğrultusunda belirleyeceği konuşuluyor.



MERSİN'DE 'DEM'LENDİLER

DEM Parti'nin Mersin'de CHP'li Vahap Seçer'i destekleyeceği öğrenildi.





DANANIN KUYRUĞU KOPUYOR

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP'de dananın kuyruğu kopuyor. PM, Özgür Özel başkanlığında "İstanbul'un kalan ilçeleri, ön seçimleri biten iller ve Çankaya aday adayları" gündemiyle toplanıyor.



CHP MYK'nın PM'ye sunma kararı aldığı bazı ilçelerin belediye başkanı adayları belli oldu.



İMAMOĞLU ÇÖKTÜ

CHP için büyük rant kapısı olan Kadıköy'de Mesut Kösedağ'ın aday gösterileceği konuşuluyor. Bilindiği üzere Kösedağı, İBB'nin CHP Grup Sözcüsü ve Ekrem İmamoğlu'na yakın bir isim.



Avcılar'a aday gösterileceği öğrenilen Utku Caner Çaykara ve Adalar adayı Ali Ercan Akpolat da Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler.



Bakırköy'de de Ekrem İmamoğlu havası esiyor.. İlçeye aday olarak gösterilen Ayşegül Ovalıoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun doktorunun eşi.



Tonguç Çoban da İmamoğlu'nun ekibinden... Çoban'ın Sarıyer veya Kağıthane'den aday olması bekleniyor.



ÜMRANİYE'DE AYKUT ERDOĞDU, ÇEKMEKÖY'DE İLGEZDİ'NİN YARDIMCISI

Ümraniye için eski vekil Aykut Erdoğdu, Çekmeköy için Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Çerkez isimleri kulislerde konuşuluyor. Beykoz için Alaattin Köseler ismi ön planda.

ÖZGÜR ÖZEL'İN AVUKATI ÇANKAYA'YA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise kendi avukatı Hüseyin Can Güner'in aday olması için bastırıyor. Genel Merkez, Özgür Özel'in "Partide yeni ve genç yüzlere görev vereceğiz" sözünü hatırlatarak Güner'in Çankaya adaylığı için zemin hazırladı.ÖZEL'DEN İMAMOĞLU, YAVAŞ VE KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLARINA KESİK

Böylelikle Özel, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun destek verip lobi faaliyetleri yürüttüğü adaylara kesik attı.



İmamoğlu Çankaya için önce Gül Çiftçi'nin aday olmasını talep etmiş, ardından İzmir'e aday yaptıramadığı Buğra Gökçe'yi aday yaptırmak için kolları sıvamış, Kılıçdaroğlu da Alper Taşdelen için lobi faaliyetleri yürütmüştü. Mansur Yavaş ise eski mesai arkadaşı Bekir Ödemiş'i Çankaya adayı yapabilmek için baskıyı artırmıştı.







HALUK LEVET'E TEKLİF GÖTÜRDÜLER, RET YEDİLER

Bir yandan da gözler Hatay'a çevrildi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a gelen tepkiler üzerine CHP yeniden 'anket'e başvurdu. PM öncesi de Haluk Levent'e aday olması için teklif götürüldü. Ancak Levent bu tekliif reddetti.





GENEL MERKEZ VE ÖZEL'E 'BİLDİRİLİ' REST

Öte yandan Çankaya'da bazı aday adayları Özgür Özel ve Genel Merkez'e karşı ortak bir bildiri hazırladı.



Bildiride "Aday adaylığı başvurusu yapmış olanlar içinden adayların belirlenmesi, hukuksal bir zorunluluktur" denildi.

Çankaya aday adaylarından biri olan Ömer Faruk Eminağaoğlu ise Özgür Özel'i yerden yere vurdu.



ÖZEL'İ YERDEN YERE VURDU... CHP TOPLUMA GÜVEN VERMİYOR

Eminağaoğlu, Özel ve CHP Genel Merkezi'nin toplumun güvenini kırdığını belirterek "Değişim amacıyla, değişim söylemiyle gelmiş bir yönetim organının topluma yarattığı güven duygusunu kıracaktır. Partideki belli sıfattaki isimlerden atama yapılacağı söylemi eşitlik ilkesini ortadan kaldırıyor!" ifadelerini kullandı.







Özel'in avukatı Hüseyin Can Güner'i aday göstermek istemesi, İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ise kendi mesai arkadaşlarını Çankaya'ya aday olarak dayatmasına sert tepki gösteren CHP Çankaya aday adayı Ömer Faruk Eminağaoğlu şu ifadeleri kullandı;



Çankaya CHP'dir, Çankaya Cumhuriyettir diyoruz. Konu adaylardan çıktı, partide kimi grupların kimi desteklediği kimi desteklemediği konusundaki söylentilere kadar indirgendi. Bu partimizi de yıpratıyor.



BİRİNİN AVUKATI BİRİNİN DANIŞMANI...

Öyle konular öyle durumlar yaşanıyor ki; partide bir kimsenin avukatı, bir kimsenin danışmanı ve PM üyesi... Bir iki isim etrafında dönüp dolaşıyor atama yapılacak kişi. Bu kişiler adaylık başvurusu yapmamış kişiler. Neden adaylık başvurusu yapmamış kişiler böyle bir konuda gündeme taşınıyor? Bu partimizi yıpratıyor. Değişim amacıyla, değişim söylemiyle gelmiş bir yönetim organının topluma yarattığı güven duygusunu kıracaktır.