CHP yönetimi iyi baksın! İşte müttefiklerinizin şehit ettiği öğretmenlerimiz

CHP'nin parti yönetimi ve yöneticileri, sosyal medyadan şehit öğretmenler için "Unutmadık, Unutmuyoruz, Unutmayacağız..." mesajları attı, öğretmen haklarından dem vurdu.



Söz konusu paylaşımlara sosyal medyadan tepki yağdı, vatandaşlar "siz ne utanmaz bir partisiniz, hem PKK ile kol kola yürüyorsunuz, hem de utanmadan öğretmenler üzerinden duygu sömürüsü yapıyorsunuz" dedi.