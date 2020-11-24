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CHP yönetimi iyi baksın! İşte müttefiklerinizin şehit ettiği öğretmenlerimiz

Geleceğimizin mimarı fedakar öğretmenlerimiz, hain terör örgütü PKK tarafından genç yaşta şehit edilerek toprağa verildi. Bugün terör örgütlerinin siyasi uzantılarıyla kol kola girenler, kapalı kapılar ardında ülkeye ihanet metni gibi gizli anayasa hazırlığı yapanlar utanmadan Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Eğitim şehitlerimizin katilleriyle kol kola yürüyen CHP yönetiminin Öğretmenler Günü yüzsüzlüğüne gereken yanıtı vatandaşlar sosyal medyadan verdi!

İşte CHP ve müttefiklerinin aramızdan ayırdığı eğitim şehitlerimiz.

takvim.com.tr
24.11.2020 11:53 - Son Güncelleme: 24.11.2020 12:16
CHP yönetimi iyi baksın! İşte müttefiklerinizin şehit ettiği öğretmenlerimiz

Aybüke Yalçın öğretmeni şehit eden PKK'nın siyasi kanadını "1 oy CHP'ye 1 oy HDP'ye diyerek" meclise sokanlar, Necmettin Yılmaz öğretmeni katleden örgütün elebaşını içerden çıkarmak için gizlice anayasa yapanlar utanmadan Öğretmenler Günü'nü kutladı.

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CHP yönetimi iyi baksın! İşte müttefiklerinizin şehit ettiği öğretmenlerimiz

CHP'nin parti yönetimi ve yöneticileri, sosyal medyadan şehit öğretmenler için "Unutmadık, Unutmuyoruz, Unutmayacağız..." mesajları attı, öğretmen haklarından dem vurdu.

Söz konusu paylaşımlara sosyal medyadan tepki yağdı, vatandaşlar "siz ne utanmaz bir partisiniz, hem PKK ile kol kola yürüyorsunuz, hem de utanmadan öğretmenler üzerinden duygu sömürüsü yapıyorsunuz" dedi.

CHP yönetimi iyi baksın! İşte müttefiklerinizin şehit ettiği öğretmenlerimiz

İYİ BAK CHP: İŞTE HAİNLER TARAFINDAN ŞEHİT EDİLEN ÖĞRETMENLERİMİZ
Şenay Aybüke Yalçın, Batman'da 10 Haziran'da Kozluk Belediye Başkanına yönelik düzenlenen silahlı saldırıda isabet eden kurşunlar yüzünden 22 yaşındaki genç müzik öğretmeni şehit oldu.

CHP yönetimi iyi baksın! İşte müttefiklerinizin şehit ettiği öğretmenlerimiz


Genç müzik öğretmenin olay sırasında bulunduğu aracı kullanan öğretmen arkadaşı İzzet Gündoğdu olayı anlatırken "Çatışmanın ortasında kaldık, Aybüke herkesi sakinleştirmeye çalışıyordu. Sakin olun dedi. Vuruldu." dedi.

CHP yönetimi iyi baksın! İşte müttefiklerinizin şehit ettiği öğretmenlerimiz


Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın, Ekim 2016'de, 18'inci tercih yeri olan ilçeye atandığı ve atamasının yapıldığı gün sevincini sosyal medya hesabından, "Öğretmen oldum ben" sözleriyle paylaşmıştı.

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