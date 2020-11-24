CHP yönetimi iyi baksın! İşte müttefiklerinizin şehit ettiği öğretmenlerimiz
Geleceğimizin mimarı fedakar öğretmenlerimiz, hain terör örgütü PKK tarafından genç yaşta şehit edilerek toprağa verildi. Bugün terör örgütlerinin siyasi uzantılarıyla kol kola girenler, kapalı kapılar ardında ülkeye ihanet metni gibi gizli anayasa hazırlığı yapanlar utanmadan Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Eğitim şehitlerimizin katilleriyle kol kola yürüyen CHP yönetiminin Öğretmenler Günü yüzsüzlüğüne gereken yanıtı vatandaşlar sosyal medyadan verdi!
İşte CHP ve müttefiklerinin aramızdan ayırdığı eğitim şehitlerimiz.
24.11.2020 11:53
- Son Güncelleme: 24.11.2020 12:16
CHP'nin parti yönetimi ve yöneticileri, sosyal medyadan şehit öğretmenler için "Unutmadık, Unutmuyoruz, Unutmayacağız..." mesajları attı, öğretmen haklarından dem vurdu.
Söz konusu paylaşımlara sosyal medyadan tepki yağdı, vatandaşlar "siz ne utanmaz bir partisiniz, hem PKK ile kol kola yürüyorsunuz, hem de utanmadan öğretmenler üzerinden duygu sömürüsü yapıyorsunuz" dedi.
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